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Giriş Tarihi: 18.3.2021 11:44

'ın konuğu Rizespor'da ciddi eksikler var!

AA
Galatasaray'ın konuğu Rizespor'da ciddi eksikler var!

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın oynanacak 2 maçla başlıyor. , Süper Lig'in 31. haftasında yarın 'a konuk olacak. Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan , Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan gibi önemli isimler kadroda yer almayacak.

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı yarın başlıyor. Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Son maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 31 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

RİZESPOR'DA ÖNEMLİ İSİMLER KADRODA OLMAYACAK

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak.

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic ise sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

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Galatasaray'ın konuğu Rizespor'da ciddi eksikler var!
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