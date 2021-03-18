Gözler derbide! Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş yorumu!

Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar günü oynanacak derbi şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiriyor. Oynadığı futbolla eleştirilen Fenerbahçe bu maçı kazanıp zirve yarışına tekrardan ortak olmak istiyor. Beşiktaş cephesinde ise moraller yüksek. Kupa'da final biletini alan Beşiktaş özgüvenli görünüyor. Beşiktaş bu maçı kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sabah Spor'un iki usta yazarı Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç derbi hakkında çok özel analizler ve yorumlar yaptı. İşte derbi hakkındaki soru ve cevaplar...
SORULAR
1- Kamuoyu pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş'ı favori gösteriyor. Fenerbahçe'de ise tartışmalar var. Bu maçın sonucu ne olur?
Ali GÜLTİKEN: "BEŞİKTAŞ KAZANIP YARIŞA AYAR ÇEKER"
1- Tabii ki bütün fotoğraflar Beşiktaş'ı işaret ediyor. Hem oyun olarak gücü yüksek hem formda hem de şampiyonluk inancı en üst seviyeye çıktı. Özellikle kupada finale adım atması sezonu duble şampiyonlukla bitirme adına çok ciddi bir motivasyon yaratıyor. O yüzden Fenerbahçe maçını kazanıp şampiyonluktaki rakip sayısını bire indirmek için bunu fırsat olarak görüyor. Fenerbahçe açısından ise geldiği nokta itibariyle sezonun olmazsa olmaz maçı. Mutlaka kazanıp tekrardan şampiyonluk hedefini revize etmek istiyor. Bu tür karşılaşmaları oynayabilecek oyuncu kalitesi var. Derbi maçlarında reaksiyon gösterebilecek tecrübesi de var. Fakat en büyük sıkıntısı, hâlâ oyun ve kadro konusunda bir istikrarının oluşmaması. Ancak şunu her zaman gördük ve yaşadık, derbiler özel maçlardır ve o gün içinde birçok farklı etken sahaya yansır. Özellikle günün futbolcuları bu tür maçlarda çok değerli. Bireysel oyuncu performansları birçok defa derbilerin kaderini belirliyor.
2- Kupa maçı 120 dakika sürdü. Beşiktaş bundan etkilenir mi?
MOTİVASYON ÜSTÜN GELİR
Ali Gültiken: Aslında Beşiktaş'ın bu dönemde hiç arzu etmeyeceği şey, 120 dakikalık bir maç oynamak olurdu ama bu futbolun içinde var. Beşiktaş zorlu karşılaşmayı sıkıntı yaşamadan geçmeyi başardı. Kadro olarak da derbiye kadar öndeki hedefin motivasyonuyla da yorgunluğun üstesinden gelecektir. Burada en önemli konu fiziksel ve mental yorgunluktan ziyade Aboubakar'ın oynaması veya oynamaması diye düşünüyorum.
3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut nasıl bir 11 seçmeli? Beşiktaş'ta özellikle kimlere önlem almalı?
FENERBAHÇE İLK GOLÜ YERSE İŞİ ÇOK ZOR
Ali Gültiken: Erol Bulut ve Fenerbahçe açısından 'ya tamam ya devam' maçı. Kaybetmesi durumunda veya bir beraberlikte sıkıntılar yaşayacağı kesin. Bu yüzden kazanma adına bir strateji kuracaktır. Fakat temel nokta, hangi strateji ile oynarsa oynasın Beşiktaş karşısında ilk golü yememesi olacaktır. Beşiktaş'ın gol üstünlüğüyle devam edecek bir maçın Fenerbahçe adına zorluk derecesi çok daha fazla artacaktır. Fenerbahçe deplasmanlarda iyi performans sergileyen bir takım olmasına rağmen önceliği takım savunması olacaktır. Erol Bulut da oyuna bakışını ve stratejisini bu noktadan çizer. Golü yedikten sonra skor noktasında zorlanan bir takım olarak Fenerbahçe'nin oyun içinde dağılmadan kalabilmesi için en hayati nokta burası.
4- Beşiktaş kazanırsa lig biter mi? Fenerbahçe kazanırsa ne olur? Beraberlik iki ekibe ne kaybettirir?
KAZANIRSA İKİ TAKIM YALNIZ KALIR
Ali Gültiken: Beşiktaş sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe tamamen dışarıda kalır ve Beşiktaş ile Galatasaray, sezon sonu için yalnız kalırlar. Beraberlik durumunda Galatasaray'ın kazanması halinde sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj elde eder ve şampiyonluk yarışında tamamen olmasa da yine ağırlık olarak Beşiktaş-Galatasaray yarışı olur gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise yarış tekrardan 3'lü şampiyonluk adaylarıyla devam eder. Bu nedenle pazar günkü derbiden çıkacak olan sonuç, zirve yarışında önemli dönüm noktalarından biri olacaktır diye düşünüyorum.
5- Derbinin kilit adamları kimler olur?
"KİLİT NOKTA ABOUBAKAR OLACAK"
Ali Gültiken: İki isim çok ön plana çıkıyor; Beşiktaş'ta açık ara Aboubakar, Fenerbahçe'de de doğru pozisyonda yani 10 numarada oynatılırsa Pelkas. Tabii ki takım performansları her zaman çok önemli. Ama ilk yarıdaki maçta Aboubakar'ın muazzam performansı maçı Beşiktaş adına kopartmıştı. Bu tür oyuncular, derbi maçlarının her zaman kilit oyuncularıdır. Ayrıca bu maçlarda bir şey daha var, birçok defa özellikle duran topların derbilerde sıkışan oyunlarda fark yarattığını da geçmiş yıllarda gördük. Pazar gecesi bu noktadan da kırılma yaşatacak goller izleyebiliriz.
SORULAR
1- Kamuoyu pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş'ı favori gösteriyor. Fenerbahçe'de ise tartışmalar var. Bu maçın sonucu ne olur?
Gürcan BİLGİÇ: "FENERBAHÇE İÇİN MAÇ 60'TAN SONRA BAŞLAR"
"DERBİLERDE FAVORİ OLMAK AVANTAJ DEĞİL"
Gürcan Bilgiç: 20 maç önce Kadıköy'de sahaya çıkarlarken favori Fenerbahçe'ydi ancak sonuçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. Yani eğer bir derbiye favori çıkıyorsan şansın da azalıyor. Çünkü rakip ona göre maça hazırlanıyor. Beşiktaş, şu anda ligin en coşkulu, en hızlı pas yapan takımı. Ama zaafları da var. Erol Bulut'un Fenerbahçesinin deplasmanlarda kazanmasının nedeni de bu. Zaafları keşfediyor, takımını ona göre oynatıyor ama Kadıköy'de otobüsü çekenler karşısında aynı problemi yaşıyor. Bu nedenle ben pazar gecesi düşük tempolu bir maç bekliyorum. Kontrol ister istemez ev sahibi Beşiktaş'ta olacaktır ve Fenerbahçe ön taraf baskısıyla şans bulmaya çalışacak. İlk golü bulan tarafın da maçı kazanma ihtimali yükselir.
2- Kupa maçı 120 dakika sürdü. Beşiktaş bundan etkilenir mi?
"YORGUN BEŞİKTAŞ OYUNDAN DÜŞECEKTİR"
2- Normalde etkilenmemesi lazım. Bilimsel olarak dinlenebileceği 72 saati var. Ancak mental olarak Beşiktaşlı oyuncuları muhakkak etkileyecek, derbide yorgunluk yaratacaktır. 3 günde bir maç oynamak, üstelik bunun üçünün de sert rakipler karşısında olması da futbolcuları zorlar. Eğer Beşiktaş topu rakibine verirse 60. dakikadan sonra fizik olarak geri düşecektir. Maç da işte o zaman başlar.
3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut nasıl bir 11 seçmeli? Beşiktaş'ta özellikle kimlere önlem almalı?
BULUT RAKİBİNİ GERİYE KOŞTURMALI
3- Ghezzal ile Aboubakar arasındaki pas iletişimini kesmek ilk tercih olmalı. 2 bekiyle de kenarları çok iyi kullanan, özellikle Josef de Souza ve Atiba ile orta saha baskısını da iyi yapan bir takım Beşiktaş. Bu nedenle Fenerbahçe'nin formülünde muhakkak rakibini geriye koşturmak olmalı. Beşiktaş'ın saha ezberini ancak böyle bozabilirler. Yorgunluk faktörünü koşu mesafelerini artırarak kullanabilirler. Fenerbahçe'nin de önemli oyuncuları var. Şu anda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da onlara nasıl önlem alacağını planlıyordur. Kadıköy'de merkezi kapatarak ve hızlı hücumlarla kazanmıştı. O nedenle Erol Bulut'un tempolu bir oyun istememesi lazım. Pelkas'ın oynadığı bölge de çok tartışılıyor. Yunan oyuncunun yeri forvet arkası, yani ikinci santrfor. Sahaya kenarda çıksa bile görev yeri ceza alanı etrafı. Bu karşılaşmada Valencia da olacağı için Pelkas, Vodafone Park'taki mücadelede 10 numara gibi başlayacaktır.
4- Beşiktaş kazanırsa lig biter mi? Fenerbahçe kazanırsa ne olur? Beraberlik iki ekibe ne kaybettirir?
ÜÇ TAKIMLA YARIŞ KORA KOR SÜRER
Gürcan Bilgiç: Derbiden çıkacak beraberlik tabii ki en çok Galatasaray'ın işine yarar. Beşiktaş bu maçı kazandığı anda Fenerbahçe şampiyonluk yarışından çıkar. Bir maçı eksik liderin 8 puan arkasında kalmak duygusal olarak da takımı bitirir. Yani sarı-lacivertliler için bu maçı kaybetmek demek bir anlamda şampiyonluk yarışını da kaybetmek demek olacak. Şayet Fenerbahçe kazanırsa Beşiktaş'ın sadece avantajı azalır. Zirvedeki üçlü yine kora kor yollarına devam ederler. Ayrıca derbiyi kazanmak Fenerbahçe adına ciddi bir motivasyon kaynağı olacak ve oyuncuların tekrardan öz güven kazanmasını sağlayacaktır.
5- Derbinin kilit adamları kimler olur?
"SÜRPRİZ ADAMLAR SONUCU BELİRLER"
Gürcan Bilgiç: İlk isim kaleciler olacak, ikincisi ise derbide sahne alacak sürpriz adamlar. Çünkü her iki takım da atak oyuncularına karşı önlem alacak. Bu noktada gözden kaçanlar sonucu belirleyecek. Dolayısıyla orta sahalara dikkat etmek lazım. Özellikle de hücumda kullanılan duran toplarda stoperlerin skor yapma ihtimali yüksek. Yani böylesine bir maçın kaderinde defanstaki oyuncuların önemi daha büyük.
İSTATİSTİKLER
-Bu sezon evinde en az gol yiyen (8) ve en fazla maçta kalesini gole kapatan (8) takım olan Beşiktaş, 2007/08'den bu yana tek sezonda ulaştığı en yüksek gole kapama sayısını egale etmek için sahaya çıkıyor (2015/16, 2009/10 ve 2008/09).
-Süper Lig'de altı maçtır puan kaybetmeyen Beşiktaş, daha uzun bir galibiyet serisini en son Kasım-Aralık 2014 arasında yakaladı (7G).
-Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, beş karşılaşmalık galibiyet serisini en son Mart-Mayıs 2018 arasında yakaladı.
-Bu sezon ligde en fazla oyuncusu gol atan iki takım Beşiktaş (20) ve F.Bahçe (19). 2007/08'den bu yana hiçbir takım tek sezonda 21+ oyuncusundan gol bulamadı.
-2014/15'ten bu yana tek lig sezonunda en fazla deplasman golüne katkı sağlayan F.Bahçe oyuncusu olan Pelkas (4 gol & 5 asist), son 6 dış saha maçının beşinde gol katkısı yaptı (3 gol, 3 asist).
SERGEN YALÇIN İLE BEŞİKTAŞ
-49 maç
-33 galibiyet
-7 beraberlik
-9 mağlubiyet
EROL BULUT İLE FENERBAHÇE
-33 maç
-21 galibiyet
-4 beraberlik
-8 mağlubiyet