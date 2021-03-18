Gözler derbide! Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş yorumu!

Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar günü oynanacak derbi şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiriyor. Oynadığı futbolla eleştirilen Fenerbahçe bu maçı kazanıp zirve yarışına tekrardan ortak olmak istiyor. Beşiktaş cephesinde ise moraller yüksek. Kupa'da final biletini alan Beşiktaş özgüvenli görünüyor. Beşiktaş bu maçı kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sabah Spor'un iki usta yazarı Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç derbi hakkında çok özel analizler ve yorumlar yaptı. İşte derbi hakkındaki soru ve cevaplar...

SORULAR

1- Kamuoyu pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş'ı favori gösteriyor. Fenerbahçe'de ise tartışmalar var. Bu maçın sonucu ne olur?

Ali GÜLTİKEN: "BEŞİKTAŞ KAZANIP YARIŞA AYAR ÇEKER"



1- Tabii ki bütün fotoğraflar Beşiktaş'ı işaret ediyor. Hem oyun olarak gücü yüksek hem formda hem de şampiyonluk inancı en üst seviyeye çıktı. Özellikle kupada finale adım atması sezonu duble şampiyonlukla bitirme adına çok ciddi bir motivasyon yaratıyor. O yüzden Fenerbahçe maçını kazanıp şampiyonluktaki rakip sayısını bire indirmek için bunu fırsat olarak görüyor. Fenerbahçe açısından ise geldiği nokta itibariyle sezonun olmazsa olmaz maçı. Mutlaka kazanıp tekrardan şampiyonluk hedefini revize etmek istiyor. Bu tür karşılaşmaları oynayabilecek oyuncu kalitesi var. Derbi maçlarında reaksiyon gösterebilecek tecrübesi de var. Fakat en büyük sıkıntısı, hâlâ oyun ve kadro konusunda bir istikrarının oluşmaması. Ancak şunu her zaman gördük ve yaşadık, derbiler özel maçlardır ve o gün içinde birçok farklı etken sahaya yansır. Özellikle günün futbolcuları bu tür maçlarda çok değerli. Bireysel oyuncu performansları birçok defa derbilerin kaderini belirliyor.