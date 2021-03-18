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Giriş Tarihi: 18.3.2021 21:43

Hataysporlu 'nin cezası onandı

AA
Hataysporlu Youssouf Kone'nin cezası onandı

maçında kırmızı kart gören Hataysporlu 'nin 2 maç men cezası, Tahkim Kurulu tarafından onandı. Youssouf Kone'ye, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından cezanın onandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Atakaş Hataysporlu futbolcu Youssouf Kone'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Youssouf Kone'ye, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından cezanın onandığı belirtildi.

Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü'ne çeşitli nedenlerle verilen 72 bin liralık para cezasının da onandığını duyurdu.

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Hataysporlu Youssouf Kone'nin cezası onandı
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