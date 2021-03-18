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Giriş Tarihi: 18.3.2021 18:45 Son Güncelleme: 18.3.2021 19:00

Son dakika: ile anlaştı

Son dakika: Fatih Karagümrük Francesco Farioli ile anlaştı

Son dakika... ekibi 'ün yeni teknik direktörü belli oldu. A Spor'un son dakika haberine göre 'la yollarını ayıran İstanbul ekibi, İtalyan teknik adam ile anlaşma sağladı. Farioli, 'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapıyordu.

Son dakika... Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırmıştı. Son 6 maçta 4 kez sahadan mağlup ayrılan İstanbul ekibi, Can'ın ayrılığı sosyal medya duyurmuştu.

Karagümrük, Can'ın ayrılığını şu ifadelerle açıklamıştı: "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz."

Fatih Karagümrük, Şenol Can'ın yerine Alanyaspor'un yardımcı antrenörünü takımın başına getirdi. A Spor'un haberine göre Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapan Francesco Farioli, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu.

İstanbul temsilcisi Süper Lig'in geride kalan diliminde 29 maça çıkarken 41 puan topladı ve sekizinci sırada yer alıyor.

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Son dakika: Fatih Karagümrük Francesco Farioli ile anlaştı
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