Son dakika: Fatih Karagümrük Francesco Farioli ile anlaştı

Karagümrük, Can'ın ayrılığını şu ifadelerle açıklamıştı: "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz."

Fatih Karagümrük, Şenol Can'ın yerine Alanyaspor'un yardımcı antrenörünü takımın başına getirdi. A Spor'un haberine göre Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapan Francesco Farioli, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu.

İstanbul temsilcisi Süper Lig'in geride kalan diliminde 29 maça çıkarken 41 puan topladı ve sekizinci sırada yer alıyor.