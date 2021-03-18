Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Sarı lacivertlilerde özellikle taraftarların bir kısmı Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olacak. Erol Bulut, bu maçta takımının başında sahaya çıkacak. Erol Bulut'un derbi sonrasında takımdan gönderileceği iddia edildi. Son dakika haberine göre derbi sonrası teknik direktör operasyonu olacak! İşte Erol Bulut'un yerine düşünülen isimler...

Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe stresli bir ortamda Beşiktaş'a konuk olacak. Trabzonspor deplasmanı öncesi de hemen hemen benzer bir atmosfer söz konusuydu, Erol Bulut'un öğrencileri bu karşılaşmayı kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş maçının sonucuna göre Erol Bulut'un geleceği de belli olacak. Son dakika bilgisine göre Low ve Okan Buruk en ciddi adaylar! Bir de sürpriz isim listeye girdi...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR OPERASONU! İŞTE ADAYLAR...