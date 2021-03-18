Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Erol Bulut için flaş iddia! Beşiktaş derbisinden sonra yerine gelecek isim...
Giriş Tarihi: 18.3.2021 21:23 Son Güncelleme: 18.3.2021 21:26

: Fenerbahçe'de Erol Bulut için flaş iddia! Beşiktaş derbisinden sonra yerine gelecek isim...

SON DAKİKA: Erol Bulut için 'operasyon' iddiası! Beşiktaş maçından sonra gönderilecek mi? İşte adaylar...

Fenerbahçe'den haberleri geliyor. Sarı lacivertlilerde özellikle taraftarların bir kısmı Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olacak. Erol Bulut, bu maçta takımının başında sahaya çıkacak. Erol Bulut'un derbi sonrasında takımdan gönderileceği iddia edildi. Son dakika haberine göre derbi sonrası teknik direktör operasyonu olacak! İşte Erol Bulut'un yerine düşünülen isimler...

Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe stresli bir ortamda Beşiktaş'a konuk olacak. Trabzonspor deplasmanı öncesi de hemen hemen benzer bir atmosfer söz konusuydu, Erol Bulut'un öğrencileri bu karşılaşmayı kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş maçının sonucuna göre Erol Bulut'un geleceği de belli olacak. bilgisine göre Low ve Okan Buruk en ciddi adaylar! Bir de sürpriz isim listeye girdi...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR OPERASONU! İŞTE ADAYLAR...

SON DAKİKA: Erol Bulut için 'operasyon' iddiası! Beşiktaş maçından sonra gönderilecek mi? İşte adaylar...

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde kaybedilecek bir puanla bile yarışın dışında kalabilir. Sarı lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Camiadan bazı isimlerin Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiğini sesli bir şekilde dile getirdiği de gelen bilgiler arasında. İşte haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Erol Bulut için 'operasyon' iddiası! Beşiktaş maçından sonra gönderilecek mi? İşte adaylar...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim için Kadıköy'de gelen Gençlerbirliği yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Bugüne kadar 'nun desteği sayesinde koltuğunu koruyan Erol Bulut'un bileti kesildi. Yapılan toplantılarda, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ne zaman ayrılacağı konusunda fikir ayrılığı vardı.

SON DAKİKA: Erol Bulut için 'operasyon' iddiası! Beşiktaş maçından sonra gönderilecek mi? İşte adaylar...

Bir grup yönetici, Beşitaş maçı öncesinde kararın açıklanması ve takıma da bir mesaj verilmesi yönünde görüş bildirdi. Diğer yöneticiler ise derbinin beklenmesinden yana tavır takındı. Başkan , uzun süren fikir alışverişlerininin ardından operasyonunun Beşiktaş maçından sonraya bırakılmasına karır verdi.

SON DAKİKA: Erol Bulut için 'operasyon' iddiası! Beşiktaş maçından sonra gönderilecek mi? İşte adaylar...

SON MAÇI OLABİLİR

Pazar günkü derbi, büyük ihtimalle Erol bulut'un Fenerbahçe'nin başındaki son karşılaşması olacak. Ancak Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine karşı sansaylonel bir sonuç alırsa, yönetim kararı yeniden gözden geçirebilir. Bunun dışındaki skorlar, Bulut'la yolların ayrılmasıyla sonuçlanacak. Fenerbahçe'de önümüzdeki haftadan itibaren gündemin ana maddesi, takımın emanet edilebileceği yeni teknik adam olacak.

SON DAKİKA: Erol Bulut için 'operasyon' iddiası! Beşiktaş maçından sonra gönderilecek mi? İşte adaylar...

SLATKO DALIC YENİDEN ÖN PLANDA

, Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik adam konusunda yaptığı açıklamada, "Bir hocayla anlaşıyorduk ama Euro 2020'nin ertelenmesi işi sekteye urattı" ifadelerini kullanmıştı. Koç'un işaret ettiği isim, Hırvatistan Milli Takım'na 2018 Dünya Kupası'nda final oynatan Zlatko Dalic'ti.

SON DAKİKA: Erol Bulut için 'operasyon' iddiası! Beşiktaş maçından sonra gönderilecek mi? İşte adaylar...

54 yaşındaki çalıştırcı yeniden gündeme geldi. Dalic'le anlaşma sağlanması halinde Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi de çalıştırması için izin istenecek.

SON DAKİKA: Erol Bulut için 'operasyon' iddiası! Beşiktaş maçından sonra gönderilecek mi? İşte adaylar...

Euro 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw, şu anda listenin ilk sırasında yer alıyor. Yeni teknik adam seçiminde önceliği dünya çapında isim yapmış, kariyeri başarılı bir isme vermek isteyen ; Joachim Löw ile bir görüşme yapmayı planlıyor.

SON DAKİKA: Erol Bulut için 'operasyon' iddiası! Beşiktaş maçından sonra gönderilecek mi? İşte adaylar...

Hem he de yönetimin büyük bölümü, yeni teknik adamın yabancı ve dünşa çapında bir isim olması taraftarı. Ancak sportif direktör , Başakşehir'i şampiyon yaparak tarih yazan Okan Buruk'un da adaylar arasında olması görüşünde.

SON DAKİKA: Erol Bulut için 'operasyon' iddiası! Beşiktaş maçından sonra gönderilecek mi? İşte adaylar...

Buruk'un boşta olması, uyum sorunu bulunmaması, takımın başına geçmesi halinde sezonun geri kalanı için de avantaj olabilir.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Erol Bulut için flaş iddia! Beşiktaş derbisinden sonra yerine gelecek isim...
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