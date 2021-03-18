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Giriş Tarihi: 18.3.2021 17:41 Son Güncelleme: 18.3.2021 17:50

Son dakika: 'dan flaş karar! Yıldız isimlere milli takım engeli

Son dakika: Fransa'dan flaş karar! Yıldız isimlere milli takım engeli

Son dakika... Futbol dünyasında gelecek hafta milli maç heyecanı yaşanacak. A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü Hollanda, 30 Mart Salı günü ise Letonya ile karşılaşacak. Bu zorlu 2 mücadele öncesi 'dan kötü haber geldi. Fransa'da Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1 ve Ligue 2'de forma giyen ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının koronavirüsü salgını sebebiyle milli takımlarına gönderilmemesine karar verdi.. Bu durumda, Lille forması giyen , ve Zeki Çelik'in yanı sıra kariyerini Le Havre'de sürdüren Umut Meraş da milli takım kampına katılamayacak. Öte yandan TFF'nin konuyla alakalı çözüm yolu aradığı ifade ediliyor.

Son dakika... A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü Hollanda, 30 Mart Salı günü ise Letonya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu 2 maç da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şenol Güneş'in aday kadroyu açıklaması beklenirken Fransa'dan çarpıcı bir karar çıktı. Futbol yaşantısını Fransa'da sürdüren Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Umut Meraş'ın milli takım kampına katılamama ihtimali var.

NTVSpor'da yer alan habere göre, Fransa'da Ligue 1 ve 2'den 40 kulüp, ülkeye döndüklerinde bir hafta karantinaya girme zorunluluğu ve Covid-19 bulaş riski nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelere mensup futbolcuların milli takımlara gönderilmemesini oy birliğiyle kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, konuyla ilgili resmi açıklamayı bekliyor. Federasyon konunun resmileşmesi halinde Fransa Profesyonel Futbol Ligi'ne alternatif bir çözüm sunacak. 4 futbolcu için Fransa'ya özel uçak göndermeyi planlayan Federasyon, Fransız yetkililerin cevabını bekleyecek.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, "Milli takımlara yabancı uluslararası oyuncular için bir muafiyet tanınmaması ve uluslararası düzenlemelerin getirdiği yanıt süreleri göz önüne alındığında, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüpleri 5 Şubat 2021 tarihli FIFA genelgesini oybirliğiyle uygulamaya karar verdiler. Bu bağlamda, kulüpler, Mart ayındaki bir sonraki uluslararası dönemde AB / Avrupa Ekonmi Alanı (AEA) dışındaki maçlar için çağrılan yabancı oyuncuları seçemeyecek" ifadeleri yer aldı.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Norveç-Türkiye müsabakası ev sahibi ülkede Covid-19 nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.

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Son dakika: Fransa'dan flaş karar! Yıldız isimlere milli takım engeli
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