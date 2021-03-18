Son dakika: Galatasaray'a Yunan sol bek! Liverpool'un yıldızı Ozan Kabak devreye girdi...

Bülent TİMURLENK: "Mantıklı ve doğru karar"

Bülent Timurlenk, Arda Turan'ın Galatasaray'da devam etmesinin doğru bir karar olduğunu ifadet etti ve şunları dile getirdi: "Arda Turan olgunluk çağında döndüğü yuvasında sadece sahada yaptıkları ile değil soyunma odası ve Florya'daki çimento görevi ile de takımdaki bağları sıklaştırdı. Messi'nin eski takım arkadaşı olması onun genç isimler tarafından sevildiği kadar saygı duyulmasını da sağlıyor.