Son dakika: Galatasaray'a Yunan sol bek! Liverpool'un yıldızı Ozan Kabak devreye girdi...

Son dakika haberi... Galatasaray'da transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim, yeni sezon için sol bek hedefini belirledi. Uruguaylı Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. G. Saray, Leipzig'den Saracchi'nin bonservisini almayacak. Uruguaylı yerine Liverpool'un genç oyuncusu Kostas Tsimikas gündeme geldi. Bu transferde Ozan Kabak da büyük rol oynayacak.
SON DAKİKA: GALATASARAY'A YENİ SOL BEK! OZAN KABAK DEVREDE...
Geldiği günden beri yaptığı asistlerle dikkat çeken Saracchi, sık sık sakatlandığı için devamlılık sorunu yaşadı. En son Fenerbahçe maçında sakatlanan Saracchi yaklaşık 1 ay takımdan uzak kalmıştı. Kayserispor maçında asistini yapan Saracchi, Galatasaray'da son günlerini geçiriyor.
Liverpool'un başka bir takıma kiralamak istediği Yunan sol beki, Saracchi'nin yerine düşünen Galatasaray için eski futbolcusu Ozan Kabak da aracılık yapıyor.
Galatasaray sol bek için yeni bir isme yöneldi. Marcelo Saracchi ile devam etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta oynayan Van Aanholt'u gündemine almıştı. Galatasaray'ın radarına giren ikinci isim de Ada'dan ve tanıdık bir de aracı var: Ozan Kabak…
ANLAŞMA İKİ YILLIK
G.Saray, Liverpool'un 13 milyon Euro'ya renklerine bağladığı ancak forma giymekte zorlanan Yunan futbolcu Kostas Tsimikas ile ilgileniyor. Liverpool'un da oyuncuyu kiralamak istemesi Aslan'ın elini güçlendiriyor. Ozan Kabak'tan da G.Saray ile ilgili bilgiler alan Tsimikas'ın iki yıllığına sarı-kırmızılı formayı giymesi için temaslar sürüyor. 1996 doğumlu sol bek, Yunanistan Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.
Konstantinos Tsimikas kimdir?
Liverpool'a sezon başında Olympiakos'tan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Tsimikas, takımıyla Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı. İngiliz ekibiyle sadece 6 maça çıkabilen 24 yaşındaki futbolcu, Yunanistan A Milli Takımı'nda da 6 maçta görev yaptı.
FEGHOULİ FORMA BEKLİYOR
Kayseri deplasmanında 20 dakika sahada kalan ve Onyekuru'ya bir de asist yapan Feghouli, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor. Fatih Terim'in maça Emre Akbaba yerine Feghouli ile başlaması bekleniyor. Sakatlığı geçen Donk da takımla birlikte çalışmalara başladı. Rizespor maçı öncesinde cezalı Taylan dışında eksik yok.
Geçtiğimiz günlerde Fernando Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl uzatan Galatasaray'da nikah tazeleme sırası ikinci kaptan Arda Turan'a geldi. Ağustos ayında bir yıllık imza atan tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki +1 sezonluk opsiyonun devreye girmesi için 4 maçta daha ilk 11 çıkması şart. Şu ana kadar sergilediği performansıyla kafalarda soru işareti bırakmayan 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesi, opsiyonu devreye girmeden uzatılacak.
FLORYA'DA ÇOK SEVİLİYOR
Fatih Terim'in takım içindeki en büyük yardımcısı olan Arda Turan bu sezon 4 milyon TL kazandı. Arda'nın yeni sezondaki ücreti 5 milyon TL olacak. Sezon içinde aldığı galibiyet primlerini Florya Tesisleri'ndeki çalışanlara dağıtan Arda çok sevilen bir profil haline geldi...
Bülent TİMURLENK: "Mantıklı ve doğru karar"
Bülent Timurlenk, Arda Turan'ın Galatasaray'da devam etmesinin doğru bir karar olduğunu ifadet etti ve şunları dile getirdi: "Arda Turan olgunluk çağında döndüğü yuvasında sadece sahada yaptıkları ile değil soyunma odası ve Florya'daki çimento görevi ile de takımdaki bağları sıklaştırdı. Messi'nin eski takım arkadaşı olması onun genç isimler tarafından sevildiği kadar saygı duyulmasını da sağlıyor.
Arda da baba olduktan sonra bambaşka bir portre çiziyor. Futbolda kaptan sonradan olunur ama hayatta lider doğulur... Arda alfa karakter bir adam. Bu yüzden kontrat uzatılması mantıklı ve doğru bir karardır."