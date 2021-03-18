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Giriş Tarihi: 18.3.2021 19:22

Son dakika: paylaştı! İşte sakatlığında son durum

Son dakika: Mesut Özil paylaştı! İşte sakatlığında son durum

Son dakika... 'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen , son durumuna dair açıklama yaptı. taraftarına mesaj gönderen Alman yıldız, tedavi sürecinin devam ettiğini ifade etti. Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile zorlu bir derbi maça çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-laciveretlilerde sakatlığı devam eden isimlerden biri olan Mesut Özil, siyah-beyazlı takıma karşı formay giyemeyecek. Alman futbolcu, sakatlığıyla ilgili son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın Antalyaspor ile ligin 28. haftasında 1-1 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Fenerbaçe ise Mesut Özil'le ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Mesut Özil'in çekilen MR'ında ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtildi."

Mesut Özil'den Fenerbahçe taraftarına mesaj geldi. Sakatlığıyla ilgili son durumu paylaşan yıldız orta saha, tedavi gördüğü sırada çekilmiş bir fotoğrafını, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler." notuyla paylaştı.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 7 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.

(Mesut Özil'in paylaşımı)

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Son dakika: Mesut Özil paylaştı! İşte sakatlığında son durum
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