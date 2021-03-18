Son dakika: Mesut Özil paylaştı! İşte sakatlığında son durum

Son dakika... Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile zorlu bir derbi maça çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-laciveretlilerde sakatlığı devam eden isimlerden biri olan Mesut Özil, siyah-beyazlı takıma karşı formay giyemeyecek. Alman futbolcu, sakatlığıyla ilgili son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.