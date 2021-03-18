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Giriş Tarihi: 18.3.2021 23:31 Son Güncelleme: 18.3.2021 23:48

Son dakika: 'a büyük şok! 2-0'dan geri döndü...

Son dakika: Tottenham'a büyük şok! Dinamo Zagreb 2-0'dan geri döndü...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 20.55 seansında 3 maç sona erdi. İngiliz ekibi 1-0 yenilmesine rağmen 3-1 kazandığı ilk maçın avantajıyla adını çeyrek final yazdırdı. Granada Molde'yi, ise 'ı eleyerek yoluna devam eden ekipler oldu. Gecenin sürprizine ise imza attı. karşısında ilk maçı 2-0 kaybeden Hırvat ekibi, uzatma dilimi sonunda İngilizleri 3-0'lık skorla turnuvanın dışına itti. Müsabakanın yıldızı 3 gol atan oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu, saat 20.55'te başlayan 4 maça sahne oldu. Arsenal, Roma, Granada ve Tottenham çeyrek finale yükselen ekipler oldu. Gecenin şokunu yaşayan takım ise Mourinho'nun Tottenham'ı oldu.

Olympiakos'u deplasmanda 3-1 yenen Arsenal, Yunan rakibine sahasında 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-2'lik skorla tur atladı.

İlk maçında Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenen İtalyan ekibi Roma, rövanş karşılaşmasında da 2-1 galip gelerek çeyrek finalist oldu. Roma, 2 maçta rakip filelere 5 gol bırakarak adeta şov yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Molde, Granda'yı 2-1 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan Granada, toplamda 3-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

MOURINHO'YA BÜYÜK ŞOK!

Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizine Dinamo Zagreb imza attı. İlk maçı İngiltere'de 2-0 kaybeden Hırvatlar, sahasında Orsic'in 62 ve 83. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmanın 90 dakikasını 2-0 önde kapattı. Karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi.

106. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Orsic, hat-trick yaparak hem geceye hem de maça damga vurdu. 120 dakika sonunda Tottenham'a 3-0 üstünlük kuran Zagreb, toplamda 3-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

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Son dakika: Tottenham'a büyük şok! Dinamo Zagreb 2-0'dan geri döndü...
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