Son dakika: Tottenham'a büyük şok! Dinamo Zagreb 2-0'dan geri döndü...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu, saat 20.55'te başlayan 4 maça sahne oldu. Arsenal, Roma, Granada ve Tottenham çeyrek finale yükselen ekipler oldu. Gecenin şokunu yaşayan takım ise Mourinho'nun Tottenham'ı oldu.
Olympiakos'u deplasmanda 3-1 yenen Arsenal, Yunan rakibine sahasında 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-2'lik skorla tur atladı.
İlk maçında Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenen İtalyan ekibi Roma, rövanş karşılaşmasında da 2-1 galip gelerek çeyrek finalist oldu. Roma, 2 maçta rakip filelere 5 gol bırakarak adeta şov yaptı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Molde, Granda'yı 2-1 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan Granada, toplamda 3-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi.
MOURINHO'YA BÜYÜK ŞOK!
Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizine Dinamo Zagreb imza attı. İlk maçı İngiltere'de 2-0 kaybeden Hırvatlar, sahasında Orsic'in 62 ve 83. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmanın 90 dakikasını 2-0 önde kapattı. Karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi.
106. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Orsic, hat-trick yaparak hem geceye hem de maça damga vurdu. 120 dakika sonunda Tottenham'a 3-0 üstünlük kuran Zagreb, toplamda 3-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.