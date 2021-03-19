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Giriş Tarihi: 19.3.2021

9 isim garanti iki formaya 5 aday

VOLKAN DEMİR
9 isim garanti iki formaya 5 aday

Hem zirve yarışını hem de koltuğunu korumak için ’ı yenmek zorunda olan 46 yaşındaki çalıştırıcı, orta saha ve forvette oynatacağı isimler konusunda arayışını sürdürüyor

Koltuğu sallantıda olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kazanmaktan başka çaresi olmadığı Beşiktaş derbisinde kadroda bazı değişiklikler yapacak. 9 as oyuncusundan vazgeçmeyecek olan 46 yaşındaki çalıştırıcı, iki mevkide ise kararsızlık yaşıyor. Kalede Altay, sağ bekte sakatlığı düzelen ve bugün takımla çalışacak olan Gökhan Gönül forma giyecek. Stoperde Serdar ve Szalai yer alacak. Solda son maçta sakatlanan Novak bir sorun olmaması durumunda forma giyebilecek. Son çare ise Caner'in oynaması olacak.

MERT, OZAN, IRFAN CAN ÇIKMAZI!
ASIL değişiklik ise orta sahada bekleniyor... Gustavo ve Pelkas'ta sorun olmazken, üçüncü isim için arayış var. Sosa'nın 90 dakikayı tamamlayamayacağı düşünülürken, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can arasında tercih yapılacak. Kanatlarda Osayi ve Valencia formasını kaptırmazken, Bulut, forvette Samatta ya da Thiam arasında kararsız.

FENERBAHÇE İÇİN VİLLAS-BOAS İDDİASI
Fenerbahçe için Fransa'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Le10Sport, sarı-lacivertlilerin Erol Bulut'un yerine Andre Villas- Boas'ı getirebileceğini yazdı. Haberde, "Şubat başında Marsilya'dan kovulan Villas-Boas, Fenerbahçe'ye gidebilir" denilirken, Kanarya'nın Portekizli hoca ve Daum dışında Löw, Favre ve Jardim'le de ilgilendiği ileri sürüldü.

ZORUNLU SEVDA SAMATTA
FENERBAHÇE, bu sezon beklentilerini karşılayamayan Mbwana Samatta'nın sezon bitiminde Aston Villa'dan bonservisini almak zorunda. 3 taksite bölünen 6 milyon Euro'luk bonservisin ilk taksiti haziranda ödenecek. 2 milyon Euro'yu yatıracak olan sarı-lacivertlilerde Tanzanyalı oyuncu, 25 maçta sadece 5 gol atabildi.

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9 isim garanti iki formaya 5 aday
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