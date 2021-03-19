9 isim garanti iki formaya 5 aday

Koltuğu sallantıda olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kazanmaktan başka çaresi olmadığı Beşiktaş derbisinde kadroda bazı değişiklikler yapacak. 9 as oyuncusundan vazgeçmeyecek olan 46 yaşındaki çalıştırıcı, iki mevkide ise kararsızlık yaşıyor. Kalede, sağ bekte sakatlığı düzelen ve bugün takımla çalışacak olanforma giyecek. Stoperdeveyer alacak. Solda son maçta sakatlanan Novak bir sorun olmaması durumunda forma giyebilecek. Son çare iseoynaması olacak.ASIL değişiklik ise orta sahada bekleniyor...vesorun olmazken, üçüncü isim için arayış var. Sosa'nın 90 dakikayı tamamlayamayacağı düşünülürken,arasında tercih yapılacak. Kanatlardaveformasını kaptırmazken, Bulut, forvette Samatta ya da Thiam arasında kararsız.Fenerbahçe için Fransa'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Le10Sport, sarı-lacivertlilerin Erol Bulut'un yerine Andre Villas- Boas'ı getirebileceğini yazdı. Haberde, "Şubat başında Marsilya'dan kovulan Villas-Boas, Fenerbahçe'ye gidebilir" denilirken, Kanarya'nın Portekizli hoca ve Daum dışında Löw, Favre ve Jardim'le de ilgilendiği ileri sürüldü.FENERBAHÇE, bu sezon beklentilerini karşılayamayan Mbwana Samatta'nın sezon bitiminde Aston Villa'dan bonservisini almak zorunda. 3 taksite bölünen 6 milyon Euro'luk bonservisin ilk taksiti haziranda ödenecek. 2 milyon Euro'yu yatıracak olan sarı-lacivertlilerde Tanzanyalı oyuncu, 25 maçta sadece 5 gol atabildi.