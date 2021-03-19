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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:19 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:45

teknik direktör oluyor!

Alex de Souza teknik direktör oluyor!

Fenerbahçe efsanesi , teknik direktörlük kariyerine başlıyor. Brezilyalı eski yıldız, Sao Paulo'nun U20 takımının başına geçmek üzere görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine başlıyor. Alex, ülkesi Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımı için anlşama aşamasına geldi.

NTV Spor'un haberine göre Globo'da yayına katılan Alex, Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımının başına geçmek üzere. Görüşmeler devam ederken anlaşma sağlanması halinde 43 yaşındaki Alex, Nisan ayında başlayacak iki yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Daha önce Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Alex de Souza'yı gündeme alacaklarını açıklamış ancak ilerleme kaydedilememişti.

Son olarak Brezilya'nın Coritiba'dan top koşturan Alex, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giymiş 2015'te aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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Alex de Souza teknik direktör oluyor!
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