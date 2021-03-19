Aslan’da milli heyecan

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maçlar için Şenol Güneş'in bugün açıklayacağı aday kadro G.Saray'da heyecanla bekleniyor. Son dönemde Ay-yıldızlı ekibe oyuncu gönderemeyen sarı-kırmızılılardave'ın davet almasına kesin gözüyle bakılıyor. Arda Turan'ın da tekrar Milli Takım'a dönebileceği öğrenildi. Yabancılardan da Mostafa Mohamed, Luyindama, Etebo ve Onyekuru, Linnes deyolunu tutacak. Donk ise ilk kezdavet aldı. Fernandes deTakımı'na gidecek.Yüzde 88'lik pas isabeti ile dikkat çeken Taylan, G.Saray orta sahasının en istikrarlı ismi olarak dikkat çekiyor.