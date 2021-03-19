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Giriş Tarihi: 19.3.2021

Aslan’da milli heyecan

Aslan’da milli heyecan

Galatasaray’da bugün açıklanacak olan ’nın aday kadrosuna ve ’ın çağrılması bekleniyor

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maçlar için Şenol Güneş'in bugün açıklayacağı aday kadro G.Saray'da heyecanla bekleniyor. Son dönemde Ay-yıldızlı ekibe oyuncu gönderemeyen sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın davet almasına kesin gözüyle bakılıyor. Arda Turan'ın da tekrar Milli Takım'a dönebileceği öğrenildi. Yabancılardan da Mostafa Mohamed Mısır'ın, Luyindama Kongo'nun, Etebo ve Onyekuru Nijerya'nın, Linnes de Norveç'in yolunu tutacak. Donk ise ilk kez Surinam'dan davet aldı. Fernandes de Portekiz U-21 Takımı'na gidecek.

PAS USTASI
Yüzde 88'lik pas isabeti ile dikkat çeken Taylan, G.Saray orta sahasının en istikrarlı ismi olarak dikkat çekiyor.

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Aslan’da milli heyecan
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