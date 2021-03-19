Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş evinde, Fenerbahçe deplasmanda kazanıyor!
Giriş Tarihi: 19.3.2021 11:05 Son Güncelleme: 19.3.2021 11:06

evinde, deplasmanda kazanıyor!

AA
Beşiktaş evinde, Fenerbahçe deplasmanda kazanıyor!

'in 31. haftasında Pazar günü oynanacak - derbisi öncesinde, siyah-beyazlılar iç sahada, sarı-lacivertliler ise deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. İç sahada topladığı 34 puanla bu sezon en başarılı takım konumunda bulunan Beşiktaş, aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekleyerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Dış sahada çizdiği başarılı grafikle en fazla puan (35) toplayan takım olarak öne çıkan Fenerbahçe, bu performansını şampiyonluk yolundaki kritik derbide de sürdürmeyi hedefliyor

Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı takımın sahasında, sarı-lacivertli ekibin de deplasmanda sergilediği performans dikkati çekiyor.

Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, iç saha karşılaşmaları dikkate alındığında en başarılı takım olarak ön plana çıkıyor.

Yaptığı 29 karşılaşmada elde ettiği 58 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise dış saha maçları göz önünde bulundurulduğunda ligde en fazla başarı sağlayan ekip olarak göze çarpıyor.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA EN BAŞARILI TAKIM

Siyah-beyazlı takım, ligin geride kalan 30 haftasında sahasında ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor. İç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenilerek sahasında uzun bir aradan sonra mağlup olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta çıktığı son 3 maçını ise kazanmayı başardı.

Beşiktaş, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda hanesine 34 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Eski yıldız futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde oynadığı futbolla takdir toplayan Beşiktaş, aldığı başarılı sonuçlara derbide bir yenisini daha ekleyerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA BAŞKA

Sarı-lacivertli takım, 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istediği bu sezon dış sahada başarılı bir grafik çiziyor. Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekti.

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın yüzde 60,3'ünü dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip Beşiktaş derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası!
Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor! Kazançları adeta dudak uçuklattı!
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Güner Ümit kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!
Son dakika haberi: Koronavirüs risk haritasında zirvedeki ilde skandal! Vali isyan etti
SON DAKİKA | Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'
Son dakika haberi | O şirketlere müjde: 10 yıl boyunca vergi yok!
Son dakika: Tokkal ailesi katledilmişti! Dehşet otopside de ortaya çıktı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz
İYİ Parti'de HDP çatlağı! Meral Akşener soruyu duyunca böyle uzaklaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş evinde, Fenerbahçe deplasmanda kazanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA