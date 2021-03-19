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Giriş Tarihi: 19.3.2021

’ı yenip kendimize geleceğiz

Beşiktaş’ı yenip kendimize geleceğiz
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, dün idmanda basının karşısına çıkıp soruları yanıtladı. Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçını kazanacaklarını söyleyen Pelkas şu ifadeleri kullandı:
- TARAFTARLARIMIZIN hayal kırıklığı yaşamaları normal. Onları üzdük.
Savaşmak zorundayız derbide...
Kendimize gelmeliyiz. Beşiktaş'ı yenebileceğimizi biliyoruz. Taraftarımıza söz veriyorum, saha içinde savaşan ve birlikte hareket eden bir Fenerbahçe olacak.
- BİZİM şampiyonluğa inancımız var. Bu zamanlarda daha çok birlik olmamız, kenetlenmemiz gerekiyor.
İnancımız var ama maç maç gitmek zorundayız.
- FENERBAHÇE'DE çok fazla yeni oyuncu var. Bu kadar kısa süre içerisinde mükemmel kimya oluşturmanız bazen zor olabiliyor.
- ESKİ takımımdan örnek vermek istiyorum, bu tarz bir değişiklik (fazla sayıda transfer, teknik adam değişikliği) olmuştu. Bana göre çok iyi bir çözüm örneği değil. Bir plana sadık kalmalı ve bu planı geliştirmeliyiz.

12 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 21 maça çıkan Pelkas, 5 gol, 7 asistlik performans sergileyerek 12 gole etki etti.

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Beşiktaş’ı yenip kendimize geleceğiz
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