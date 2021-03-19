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Giriş Tarihi: 19.3.2021 21:58 Son Güncelleme: 19.3.2021 22:00

'dan flaş galibiyet yorumu! "Çalıştığımız 4 golü birden atmak..."

Bülent Uygun'dan flaş galibiyet yorumu! Çalıştığımız 4 golü birden atmak...

'in 31. haftasında 'a konuk olan , 7 gollü maçtan 4-3 galip ayrılarak üst üste 2 haftada kazanmayı başardı. Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan , galibiyeti getiren 4 golü de antrenmanlarda çalıştıklarını anlattı.

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başladı. Derbi haftasında kazanarak rakiplerini beklemeyi planlayan Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladığı karşılaşmada, ağır yara aldı.

7 gollü maçta Karadeniz ekibine 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 61 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 34 yaptı. Geçtiğimiz hafta takımın başına geçen Bülent Uygun, ilk maçında Hatayspor'u mağlup etmişti.

Bu haftada Galatasaray'ı geçen Rizespor, üst üste iki hafta boyunca 3 puanla dönerek 12. sıraya yükseldi. Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, Galatasaray'a karşı attıkları 4 golü de antrenmanlarda çalıştıklarını söyledi.

"ANTRENMANDA UYGULADIĞIMIZ 4 GOL..."

Maç sonunda Bülent Uygun'un galibiyet açıklamaları şöyle:

Öncellikle televizyonlar başında bizleri izleyenlerin futboldan keyif aldığını düşünüyorum. Galatasaray'ın bir önceki maçtaki oyun sistemine, orta yapmasına müsaade etmedik. Şanssızlıklar yaşadık ancak yine de galip geldik ve mutluyuz.

Antrenmanda uyguladığımız 4 tane golü birden atmak bizim için güzel oldu. Futbolcularımın hepsini alnından öpüyorum. Onlar yüreklerini, beynini ve ayaklarındaki yetenekleri sahaya yansıttılar.

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Bülent Uygun'dan flaş galibiyet yorumu! "Çalıştığımız 4 golü birden atmak..."
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