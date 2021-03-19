Bülent Uygun'dan flaş galibiyet yorumu! "Çalıştığımız 4 golü birden atmak..."

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başladı. Derbi haftasında kazanarak rakiplerini beklemeyi planlayan Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladığı karşılaşmada, ağır yara aldı.
7 gollü maçta Karadeniz ekibine 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 61 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 34 yaptı. Geçtiğimiz hafta takımın başına geçen Bülent Uygun, ilk maçında Hatayspor'u mağlup etmişti.
Bu haftada Galatasaray'ı geçen Rizespor, üst üste iki hafta boyunca 3 puanla dönerek 12. sıraya yükseldi. Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, Galatasaray'a karşı attıkları 4 golü de antrenmanlarda çalıştıklarını söyledi.
"ANTRENMANDA UYGULADIĞIMIZ 4 GOL..."
Maç sonunda Bülent Uygun'un galibiyet açıklamaları şöyle:
Öncellikle televizyonlar başında bizleri izleyenlerin futboldan keyif aldığını düşünüyorum. Galatasaray'ın bir önceki maçtaki oyun sistemine, orta yapmasına müsaade etmedik. Şanssızlıklar yaşadık ancak yine de galip geldik ve mutluyuz.
Antrenmanda uyguladığımız 4 tane golü birden atmak bizim için güzel oldu. Futbolcularımın hepsini alnından öpüyorum. Onlar yüreklerini, beynini ve ayaklarındaki yetenekleri sahaya yansıttılar.