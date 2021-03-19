Çaykur Rizespor'un maç sonu paylaşımı olay yarattı!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Penaltıların, VAR'dan dönen penaltıların ve kırmızı kartın olduğu karşılaşmada, kazanan konuk ekip Çaykur Rizespor oldu.

Galatasaray, 14'üncü dakikada Yedlin, 30'uncu dakikada Emre Akbaba ve 73'üncü dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı gollerle Rizespor'u mağlup etmeyi başaramadı. Karadeniz ekibinin gollerini ise 2'inci dakikada Samudio, 41'inci dakikada Boldrin, 54'üncü dakikada Skoda ve 90+2'de Fernando kaydetti.

Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Rizespor, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maç sonunda sosyal medyadan Rizespor'un yaptığı paylaşım olay oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarları küplere bindiren paylaşım şöyle:

"HEYECANLI BİR MAÇTI"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kartal, karşılaşmanın oldukça heyecanlı geçtiğini belirtirken Bülent Uygun'a da değindi.

Güzel bir maçtı heyecanlı bir maçtı. Sonuç bizim lehimize oldu. Bülent Hoca, çok iyi elektrik aldığımız bir hoca. Yerli hocalara daha çok önem vermemiz gerekiyor. Rahat anlaşabiliyoruz.