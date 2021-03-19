Derbiye doğru

Kulübeden en fazlaverimi Yalçın alıyor
SERGEN Yalçın, Süper Lig'de geride kalan haftalarda yedek kulübesinden skora en fazla etki eden teknik adam oldu. Deneyimli hocanın sonradanoyuna sürdüğü futbolcular, takıma10 gol ve 8 asistlik katkısağladı. Sergen Yalçın'ı 9 gol, 7 asist ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takip etti. Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut ise 7 gol, 7 asistlik karnesiyle kendisine 4. sırada yer buldu.
Skoru bulan maçıkolay bırakmıyor
BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe, öne geçtikleri karşılaşmaları genellikle kazanıyor. Siyah-beyazlılar, 23 kez skor üstünlüğü yakalarken 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile en fazla puan toplayan takım oldu. Aynı zamanda en fazla öne geçen takım unvanını aldı. Fenerbahçe ise 19kez skor avantajı yakalayıp,18 galibiyet ve 1yenilgi elde etti.
Maçın ikinci yarısıgollü geçmeye aday
TAKIMLARIN gol karneleri incelendiğinde, özellikle ikinci yarılarda daha etkin oldukları görülüyor. Beşiktaş, 62 golün40'ını ikinci devrede kaydederken,53 golü bulunanFenerbahçe için burakam 29 oldu. Sadece atılan değil, yenilen goller de de ikinci 45'ler öne çıkıyor. Beşiktaş, yediği 29 golün 19'unu bu bölümde ağlarında gördü. Fenerbahçe ise filelerine giden 30 golün, 15'ini ikinci yarıda yedi.
Farklıisimlerlesonucagidiyorlar
BEŞİKTAŞ'TA atılan 62 gol 20 farklı ismin ayağından geldi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'inen fazla farklı oyuncu ile gol bulan ekibi oldu.Fenerbahçe'nin attığı 50 gol ise 19 ayrı futbolcudangeldi. 3 golü ise rakipleri kendi kalesine attı. Santrforu olmadığı için eleştirilen sarı-lacivertliler, bu karnesiyle ligin iki numarası olmayı başardı.
FENERBAHÇE kadroistikrarı sağlayamadı
SARİ-LACIVERTLİ takımın teknik patronu Erol Bulut, geride kalan haftalarda bir türlü istenilen istikrarı yakalayamadı. Deneyimli hoca, 29 maçta 34farklı futbolcuya forma şansıverdi. Fenerbahçe, ligin kadrosunda en fazla değişim yaşayan 4. ekibi oldu. Beşiktaş 29 farklı isimle 6. sırada yer aldı.
Rakip sahada topunhakimi Beşiktaş
BEŞIKTAŞ, hem kendi sahasında hem de rakip sahada üstün bir topa sahip olma değeriyle ön plana çıkıyor. Kartal, evinde yüzde 60.6'lık, rakip sahada ise yüzde 61.6'lık topla oynama değerine ulaştı. Fenerbahçe,ise sahasında yüzde57.9, deplasmanda iseyüzde 49.2 ile oynadı.
En büyükfark havatopu
BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'yi birbirinden ayıran en büyük fark ise hava toplarında olan başarıları. Beşiktaş 56.7 gibiyüksek bir yüzdeyle liginilk sırasında kendisineyer bulurken, Fenerbahçeise 48,8'lik yüzdesiyleancak 13. olabildi.
Kanarya'nın şutuBeşiktaş'ın golü!
LİGİN en fazla pozisyona giren takımlarından biri olmasına rağmen bir türlü gol karnesini istenilen noktalara çekemeyen Fenerbahçe, maç başınaattığı 5.6'lık isabetlişutla ligin en iyi ikinciekibi olurken1.8 golortalamasıyakalayabildi. Beşiktaş ise 5.2 olan isabetli şut değerine karşılık 2.2'lik gol ortalamasına ulaştı.