Derbiye doğru

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Giriş Tarihi: 19.3.2021

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Kulübeden en fazla verimi Yalçın alıyor
SERGEN Yalçın, Süper Lig'de geride kalan haftalarda yedek kulübesinden skora en fazla etki eden teknik adam oldu. Deneyimli hocanın sonradan oyuna sürdüğü futbolcular, takıma 10 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Sergen Yalçın'ı 9 gol, 7 asist ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takip etti. Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut ise 7 gol, 7 asistlik karnesiyle kendisine 4. sırada yer buldu.

Skoru bulan maçı kolay bırakmıyor
BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe, öne geçtikleri karşılaşmaları genellikle kazanıyor. Siyah-beyazlılar, 23 kez skor üstünlüğü yakalarken 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile en fazla puan toplayan takım oldu. Aynı zamanda en fazla öne geçen takım unvanını aldı. Fenerbahçe ise 19 kez skor avantajı yakalayıp, 18 galibiyet ve 1 yenilgi elde etti.

Maçın ikinci yarısı gollü geçmeye aday
TAKIMLARIN gol karneleri incelendiğinde, özellikle ikinci yarılarda daha etkin oldukları görülüyor. Beşiktaş, 62 golün 40'ını ikinci devrede kaydederken, 53 golü bulunan Fenerbahçe için bu rakam 29 oldu. Sadece atılan değil, yenilen goller de de ikinci 45'ler öne çıkıyor. Beşiktaş, yediği 29 golün 19'unu bu bölümde ağlarında gördü. Fenerbahçe ise filelerine giden 30 golün, 15'ini ikinci yarıda yedi.

Farklı isimlerle sonuca gidiyorlar
BEŞİKTAŞ'TA atılan 62 gol 20 farklı ismin ayağından geldi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in en fazla farklı oyuncu ile gol bulan ekibi oldu. Fenerbahçe'nin attığı 50 gol ise 19 ayrı futbolcudan geldi. 3 golü ise rakipleri kendi kalesine attı. Santrforu olmadığı için eleştirilen sarı-lacivertliler, bu karnesiyle ligin iki numarası olmayı başardı.

FENERBAHÇE kadro istikrarı sağlayamadı
SARİ-LACIVERTLİ takımın teknik patronu Erol Bulut, geride kalan haftalarda bir türlü istenilen istikrarı yakalayamadı. Deneyimli hoca, 29 maçta 34 farklı futbolcuya forma şansı verdi. Fenerbahçe, ligin kadrosunda en fazla değişim yaşayan 4. ekibi oldu. Beşiktaş 29 farklı isimle 6. sırada yer aldı.

Rakip sahada topun hakimi Beşiktaş
BEŞIKTAŞ, hem kendi sahasında hem de rakip sahada üstün bir topa sahip olma değeriyle ön plana çıkıyor. Kartal, evinde yüzde 60.6'lık, rakip sahada ise yüzde 61.6'lık topla oynama değerine ulaştı. Fenerbahçe, ise sahasında yüzde 57.9, deplasmanda ise yüzde 49.2 ile oynadı.

En büyük fark hava topu
BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'yi birbirinden ayıran en büyük fark ise hava toplarında olan başarıları. Beşiktaş 56.7 gibi yüksek bir yüzdeyle ligin ilk sırasında kendisine yer bulurken, Fenerbahçe ise 48,8'lik yüzdesiyle ancak 13. olabildi.

Kanarya'nın şutu Beşiktaş'ın golü!
LİGİN en fazla pozisyona giren takımlarından biri olmasına rağmen bir türlü gol karnesini istenilen noktalara çekemeyen Fenerbahçe, maç başına attığı 5.6'lık isabetli şutla ligin en iyi ikinci ekibi olurken 1.8 gol ortalaması yakalayabildi. Beşiktaş ise 5.2 olan isabetli şut değerine karşılık 2.2'lik gol ortalamasına ulaştı.

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