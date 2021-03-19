Derbiye doğru

SERGEN Yalçın, Süper Lig'de geride kalan haftalarda yedek kulübesinden skora en fazla etki eden teknik adam oldu.Sergen Yalçın'ı 9 gol, 7 asist ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takip etti. Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut ise 7 gol, 7 asistlik karnesiyle kendisine 4. sırada yer buldu.BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe, öne geçtikleri karşılaşmaları genellikle kazanıyor. Siyah-beyazlılar, 23 kez skor üstünlüğü yakalarken 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile en fazla puan toplayan takım oldu. Aynı zamanda en fazla öne geçen takım unvanını aldı.TAKIMLARIN gol karneleri incelendiğinde, özellikle ikinci yarılarda daha etkin oldukları görülüyor.Sadece atılan değil, yenilen goller de de ikinci 45'ler öne çıkıyor. Beşiktaş, yediği 29 golün 19'unu bu bölümde ağlarında gördü. Fenerbahçe ise filelerine giden 30 golün, 15'ini ikinci yarıda yedi.BEŞİKTAŞ'TA atılan 62 gol 20 farklı ismin ayağından geldi. Siyah-beyazlı ekip,3 golü ise rakipleri kendi kalesine attı. Santrforu olmadığı için eleştirilen sarı-lacivertliler, bu karnesiyle ligin iki numarası olmayı başardı.SARİ-LACIVERTLİ takımın teknik patronu Erol Bulut, geride kalan haftalarda bir türlü istenilen istikrarı yakalayamadı.Fenerbahçe, ligin kadrosunda en fazla değişim yaşayan 4. ekibi oldu. Beşiktaş 29 farklı isimle 6. sırada yer aldı.BEŞIKTAŞ, hem kendi sahasında hem de rakip sahada üstün bir topa sahip olma değeriyle ön plana çıkıyor. Kartal, evinde yüzde 60.6'lık, rakip sahada ise yüzde 61.6'lık topla oynama değerine ulaştı.BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'yi birbirinden ayıran en büyük fark ise hava toplarında olan başarıları.LİGİN en fazla pozisyona giren takımlarından biri olmasına rağmen bir türlü gol karnesini istenilen noktalara çekemeyenBeşiktaş ise 5.2 olan isabetli şut değerine karşılık 2.2'lik gol ortalamasına ulaştı.