Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Elneny'den Beşiktaş sözleri! "Arsenal için çok çalıştım"
Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:26

Elneny'den sözleri! " için çok çalıştım"

Elneny'den Beşiktaş sözleri! Arsenal için çok çalıştım

Geçen sezon kiralık olarak forması giyen 'in Mısırlı yıldızı , ''Beşiktaş'tayken geri dönmeyi bekliyordum çünkü her zaman bu büyük takımla olmak istedim ve Arsenal'da olmaktan gerçekten çok mutluyum" dedi. Elneny, ayrıca İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmak istediğini de belirtti.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny, Arsenal'da kalmak istiyor. Evening Standard'ın sorularını yanıtlayan Arsenal'ın Mısırlı yıldız, kulübüne sadık olduğunu ve yeni sözleşme imzalamak istediğini dile getirdi.

Arsenal'da mutlu olduğunu söyleyen Elneny, ''Arsenal'a daima sadığım. Yeni sözleşme teklif ederlerse memnuniyetle imzalarım.'' şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK ÇALIŞTIM''

Elneny, ''Beşiktaş'tayken geri dönmeyi bekliyordum çünkü her zaman bu büyük takımla olmak istedim ve Arsenal'da olmaktan gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kiralık olarak gittiğimde her zaman Arsenal kadrosunda olmak için geri dönmem gerektiğini düşündüğünü söyleyen Mısırlı futbolcu, "Aynı şimdi olduğu gibi oynamak istiyordum. Bu yüzden Beşiktaş'ta gerçekten çok çalıştım ve daha güçlü geri gelmek için kendimi orada geliştirdim.'' diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası!
Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor! Kazançları adeta dudak uçuklattı!
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
SON DAKİKA | Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'
Güner Ümit kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz
Son dakika | O şirketlere müjde: 10 yıl boyunca vergi yok!
Son dakika: Tokkal ailesi katledilmişti! Dehşet otopside de ortaya çıktı
Son Dakika Haberler: Mustafa Sandal ile Defne Samyeli arasında sular durulmuyor! Hakaret iddiasından hakim karşısına çıktı!
Fenerbahçe'den son dakika Erol Bulut iddiası: Beşiktaş derbisinden sonra yerine gelecek isim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Elneny'den Beşiktaş sözleri! "Arsenal için çok çalıştım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA