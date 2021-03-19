Elneny'den Beşiktaş sözleri! "Arsenal için çok çalıştım"

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny, Arsenal'da kalmak istiyor. Evening Standard'ın sorularını yanıtlayan Arsenal'ın Mısırlı yıldız, kulübüne sadık olduğunu ve yeni sözleşme imzalamak istediğini dile getirdi.

Arsenal'da mutlu olduğunu söyleyen Elneny, ''Arsenal'a daima sadığım. Yeni sözleşme teklif ederlerse memnuniyetle imzalarım.'' şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK ÇALIŞTIM''

Elneny, ''Beşiktaş'tayken geri dönmeyi bekliyordum çünkü her zaman bu büyük takımla olmak istedim ve Arsenal'da olmaktan gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kiralık olarak gittiğimde her zaman Arsenal kadrosunda olmak için geri dönmem gerektiğini düşündüğünü söyleyen Mısırlı futbolcu, "Aynı şimdi olduğu gibi oynamak istiyordum. Bu yüzden Beşiktaş'ta gerçekten çok çalıştım ve daha güçlü geri gelmek için kendimi orada geliştirdim.'' diye konuştu.