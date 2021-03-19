Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Karagümrük-Kayserispor maçında ikinci gol!
Giriş Tarihi: 19.3.2021 16:56 Son Güncelleme: 19.3.2021 17:20

Karagümrük-Kayserispor maçında ikinci gol!

DHA
Karagümrük-Kayserispor maçında ikinci gol!

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında , 'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı Karagümrük 1-0 önde tamamladı. Karagümrük'ün golünü 33. dakikada Jimmy Durmaz attı. Maçın 57. dakikasında Karagümrük, Castro ile 2-0 öne geçti. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Fatih Karagümrük ligde 3 kazanamazken, Kayserispor son 3 maçında 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ile Kamil Çetin üstlendi. Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can'ın ayrılmasının ardından bu hafta takımın başında sportif direktör Murat Akın yer aldı. Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçının 11'inde ise 3 değişiklik yapıldı. Karagümrükte; Campi, Ndao, Sobiech mücadelede yedek soyunurken, Jimmy Durmaz, Salibur, Zukanovic 11'de görevlendirildi.

Zorlu karşılaşmada ilk yarı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü sona erdi. Maçın 57. dakikasında Karagümrük, Castro'nun attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Canlı Skor (İkinci yarı oynanıyor)

Karagümrük: 2

Kayserispor: 0

Gol: 33' Jimmy Durmaz, 57' Castro

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

ZUKANOVIC 11'E DÖNDÜ

Fatih Karagümrük'te Ervin Zukanovic, Hes Kablo Kayserispor maçı ile formasına kavuştu. Kırmızı-siyahlıların Bosna Hersekli oyuncusu, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Zukanovic, Kayserispor maçıyla sahalara döndü.

KAYSERİSPOR'DA 4 EKSİK

Hes Kablo Kayserispor'da ise 4 futbolcu Fatih Karagümrük maçında görev alamadı. Kasık gevşetme ameliyatı olan Denis Alibec, sol arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem olan Anton Maglica, sağ dizinde ileri derecede dejeneratif artrit ve eklem içi ödem olan Gustavo Campanharo ile Galatasaray maçında sol uyluk iç grup adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem meydana gelen Uğur Demirok, Karagümrük maçında forma giyemedi. Sarı kırmızılılarda kart cezalısı oyuncu ise yoktu.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçının 11'ine göre ise tek değişiklik yaptı. Kulaksız, sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un yerine Sapunaru'ya forma verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il güncel koronavirüs risk haritası ile renk kodları!
Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor! Kazançları adeta dudak uçuklattı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı yapıldı: Kar yağışı geliyor! İşte bölge bölge son durum...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç ve Muslera sözleri! "Bazı Fenerbahçeliler yenilmek istiyor nedeni ise..."
SON DAKİKA! Bakan müjdeyi verdi! 'Taksitler faizsiz 6 ay ötelendi'
Güner Ümit kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, Çiftçi desteği yattı mı? İşte o tarihler!
Son dakika haberi: Koronavirüs risk haritasında zirvedeki ilde skandal! Vali isyan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Karagümrük-Kayserispor maçında ikinci gol!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA