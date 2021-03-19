Harvard Üniversitesi futbola ağır bastı

İtalyan futbolunun yetenekli gençleri arasında gösterilen Alessandro Arlotti aldığı kararla ülkede büyük tartışma yarattı. Monaco genç takımında oynarken İtalya U17 Milli Takımı'nın formasını da giyen yetenekli forvet geçtiğimiz günlerde Serie B takımlarından Pescara'ya imza atmıştı. Ancak Arlotti profesyonel kariyerini sonlandırarakInstagram hesabında hâlâyazsa da Harvard formalı resmi dikkat çeken Arlotti'nin bu kararı İtalyan medyasında yeni bir tartışma başlattı. İtalyanlar,yorumunda bulundular.