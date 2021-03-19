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Giriş Tarihi: 19.3.2021

futbola ağır bastı

Harvard Üniversitesi futbola ağır bastı

18 yaşındaki İtalyan forvet Alessandro Arlotti, ’nde okumak için profesyonel futbolu bıraktı

İtalyan futbolunun yetenekli gençleri arasında gösterilen Alessandro Arlotti aldığı kararla ülkede büyük tartışma yarattı. Monaco genç takımında oynarken İtalya U17 Milli Takımı'nın formasını da giyen yetenekli forvet geçtiğimiz günlerde Serie B takımlarından Pescara'ya imza atmıştı. Ancak Arlotti profesyonel kariyerini sonlandırarak ABD'nin en prestijli üniversitesi olan Harvard'a gitme kararı aldı. Instagram hesabında hâlâ "Pescara ve İtalya Milli Takımı oyuncusu" yazsa da Harvard formalı resmi dikkat çeken Arlotti'nin bu kararı İtalyan medyasında yeni bir tartışma başlattı. İtalyanlar, "Bundan sonraki hayatında Ferrari ya da Lamborghini'ye mi bineceğini düşünecekken şimdi Hollywood aktörü mü olacak veya Glastonbury'de (İngilizlerin ünlü müzik festivali) son gece mi sahneye çıkacak" yorumunda bulundular.

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Harvard Üniversitesi futbola ağır bastı
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