Harvard Üniversitesi futbola ağır bastı

18 yaşındaki İtalyan forvet Alessandro Arlotti, Harvard Üniversitesi’nde okumak için profesyonel futbolu bıraktı
İtalyan futbolunun yetenekli gençleri arasında gösterilen Alessandro Arlotti aldığı kararla ülkede büyük tartışma yarattı. Monaco genç takımında oynarken İtalya U17 Milli Takımı'nın formasını da giyen yetenekli forvet geçtiğimiz günlerde Serie B takımlarından Pescara'ya imza atmıştı. Ancak Arlotti profesyonel kariyerini sonlandırarak ABD'nin en prestijliüniversitesi olan Harvard'agitme kararı aldı. Instagram hesabında hâlâ "Pescara veİtalya Milli Takımı oyuncusu" yazsa da Harvard formalı resmi dikkat çeken Arlotti'nin bu kararı İtalyan medyasında yeni bir tartışma başlattı. İtalyanlar, "Bundan sonraki hayatındaFerrari ya da Lamborghini'yemi bineceğini düşünecekkenşimdi Hollywood aktörü müolacak veya Glastonbury'de(İngilizlerin ünlü müzik festivali)son gece mi sahneye çıkacak" yorumunda bulundular.