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Giriş Tarihi: 19.3.2021 18:31 Son Güncelleme: 19.3.2021 18:54

2 ay sonra kadroda!

Oğulcan Çağlayan 2 ay sonra kadroda!

Sezon başında ile biten sözleşmesinin ardından bedelsiz olarak 'a katılan , ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansta ilk 11'in değişmez isimleri arasına girmişti. Sakatlıklar ve cezalarla birlikte 2 aydır formasından uzak olan Oğulcan, 31. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçıyla kadroya geri döndü.

Süper Lig'de sezona Galatasaray formasıyla başlayan Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansıyla teknik ekibin memnun olduğu isimler arasına girmişti. Ligde oynanan kritik Trabzonspor deplasmanında Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden birini ve sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Oğulcan, sakatlıklar ve cezalar sebebiyle 2 aydır formasından uzak kalmıştı.

Çaykur Rizesporla yaşadığı sözleşme fesih sorunu nedeniyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 3 maçlık ceza alan Oğulcan Çağlayan, bu cezasının tamamlanmasının ardından 3 maç daha Fatih Terim'in tercih ettiği isimler arasına girmedi.

Toplam 11 maçı üst üste kaçıran genç oyuncu, ligin 31. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alındı ve Fatih Terim'den şans bekliyor.

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Oğulcan Çağlayan 2 ay sonra kadroda!
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