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Giriş Tarihi: 19.3.2021 22:53 Son Güncelleme: 19.3.2021 22:54

- maçına ırkçılık soruşturması!

AA
Rangers-Slavia Prag maçına ırkçılık soruşturması!

UEFA, İskoç ekibi 'ta forma giyen Glen Kamara'nın Avrupa Ligi'ndeki maçında ırkçılığa maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İskoçya'da dün Rangers ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında oynanan Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yaşanan olayların soruşturulacağı belirtildi.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, futbolcusu Glen Kamara'nın Slavia Praglı oyuncu Ondrej Kudela'nın ırkçı söylemlerine maruz kaldığını belirterek, UEFA'yı göreve çağırmıştı.

Maç sırasında kameralara yansıyan görüntülere göre Kudela, Kamara'nın kulağına doğru bir şeyler söylemiş ve taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Slavia Prag Kulübü ve Kudela ise ırkçı söylem iddialarını reddetmişti.

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Rangers-Slavia Prag maçına ırkçılık soruşturması!
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