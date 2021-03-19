Rangers-Slavia Prag maçında korkutan anlar!

Maç sonrası konuşan Gerrard gazetecilere, "Kötü bir kaybeden görüntüsü çizerek bahanelere sığınmayacağım ancak kızgınım, çünkü Glen Kamara'ya ırkçı sözler kullanıldı. Etrafındaki diğer oyuncular bunu duydu. Ona sahayı terk etmek isteyip istemediğini soracaktım ve kararı ne olursa olsun ona destek verirdim. Ama oyuncular sahada kaldılar, bu onların kararıydı. Umarım UEFA bu konuyu halının altına süpürmez" ifadelerini kullandı.