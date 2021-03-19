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Giriş Tarihi: 19.3.2021 11:59 Son Güncelleme: 19.3.2021 12:29

- maçında korkutan anlar!

Rangers-Slavia Prag maçında korkutan anlar!

'nde dün oynanan son 16 turu rövanş maçları oynandı. Oynana maçlar sonrası çeyrek finalistler de belli oldu. İlk maçı 1-1 biten maçın rövanşında karşılaşan - mücadelesinde korkutan anlar yaşandı. Maçın 61. dakikasında Rangers'lı Kemar Roofe, Slavia Prag kalecisi Ondrej Kolar'a çok sert bir müdahalede bulundu. Kafasına darbe alan kaleci Ondrej kanlar içinde kaldı ve sedyeyle oyundan alındı. Kemar Roofe direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarından sonra çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Manchester United, Arsenal, Villareal, Granada, Roma, Slavia Prag, Dinamo Zagreb ve Ajax UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlar oldu. Gergin anların da yaşandığı maçta yaşanan olaylar...

GECEYE DAMGA VURAN MAÇTA KORKUTAN ANLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers-Slavia Prag arasında oynanan maçın 61. dakikasında yaşanan bir pozisyon futbolseverleri korkuttu. Rangers'lı Kemar Roofe, Slavi Prag kalecisi Ondrej'e çok sert bir faul yaptı. Başına darbe alan kaleci Ondrej Kolar kanlar içinde kaldı ve sedyeyle oyundan alındı. Kemar Roofe, yaptığı bu sert faul sonrası direk kırmızı kartla oyundan atıldı. Rangers'da Balogun da kırmızı kart gördü ve Rangers maçı 9 kişi tamamladı.

Slavia Prag, ilk maçı 1-1 biten eşleşmede Rangers'ı rövanş maçında 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Rangers da haftalar sonra ilk mağlubiyetini almış oldu. Bilindiği üzere Rangers geçtiğimiz günlerde şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu hafta sonu da Rangers ezeli rakibi Celtics ile karşılaşacak.

GERGİN MAÇTA IRKÇILIK SÖYLEMLERİ İDDASI

Rangers'ın orta saha oyuncusu Glen Kamara, Steven Gerrard'a Slavia Prag maçında ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

Rangers menajeri Steven Gerrard, Glen Kamara'nın Slavia Prag'ın savunma oyuncusu Ondrej Kudela tarafından ırkçı istismara uğradığını söyledi. Gerrard, oyuncusunu 'yüzde 100' güvenle desteklediğini ifade etti.

Kudela'nın Kamara'nın kulağına bir şeyler fısıldadığı görülürken daha sonra iki taraf arasında bir gerginlik yaşandı.

Maç sonrası konuşan Gerrard gazetecilere, "Kötü bir kaybeden görüntüsü çizerek bahanelere sığınmayacağım ancak kızgınım, çünkü Glen Kamara'ya ırkçı sözler kullanıldı. Etrafındaki diğer oyuncular bunu duydu. Ona sahayı terk etmek isteyip istemediğini soracaktım ve kararı ne olursa olsun ona destek verirdim. Ama oyuncular sahada kaldılar, bu onların kararıydı. Umarım UEFA bu konuyu halının altına süpürmez" ifadelerini kullandı.

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Rangers-Slavia Prag maçında korkutan anlar!
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