Rize’ye karşı da çift forvet

Çift forvetle Kayseri'de farklı galip gelen Galatasaray'da bugün sistem yine 4-1-3-2 olacak. Cezalı Taylan'ın yokluğunda ön liberoya Etebo'yu çekecek Fatih Terim, formunu beğendiği Feghouli'yi ilk 11'de Emre Akbaba'nın yerine düşünüyor. İlk 11'de tek belirsizlik Onyekuru'da yaşanıyor. Nijeryalı yıldız, Emre Kılınç'ın yerine tercih edilebilir. Öte yandanvebugün sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek veforma giyemeyecek.Süper Lig'de Rizespor ile evinde oynadığı 19 maçın sadece birini kaybeden G.Saray (14 G-4 B), tek yenilgisini 2003/04'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-1'lik sonuçla almıştı. G.Saray, o maçtan sonra rakibine karşı 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı.İstanbul takımlarına karşı ligde son 22 maçta sadece 1 galibiyeti olan Rizespor (4 B-17 M), tek üç puanını Haziran 2020'de Galatasaray'ı 2-0 yenerek aldı. Bu karşılaşma aynı zamanda Rizespor'un gol yemediği tek maç oldu.Evindeki beş maçlık galibiyet serisi Sivasspor karşısında sona eren Galatasaray (2-2), bu sezon sadece bir kez üst üste iki iç saha karşılaşmasında puan kaybetti: Fenerbahçe (0-0) & Alanyaspor (1-2).