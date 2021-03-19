Son dakika: Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin artıları ve eksileri! "Beşiktaş abartmayı seviyor, Fenerbahçe deplasmanda etkili"

Belki iyi kullanılmıyor ama Fenerbahçe'nin kadrosu santrfor ve sol açık hariç diğer bölgeler için oldukça bol alternatifli. Hatta 10 numara pozisyonu için bile kafa karıştıran çok alternatif var.

Belli bir sistemi, kadrosu ve oyun anlayışı yerleşmese de deplasmandaki maçlarda başarılılar. Şöyle bir örnek verebilirim; bana göre Rize maçı da dahil, en iyi oynadığı ve mücadele ettiği iki maç Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmaları.