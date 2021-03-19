Son dakika: Fatih Terim Rizespor maçı sonrası konuştu: 'Gerçekten üzülenlere üzülüyoruz sevinenlere değil...'

"GERÇEKTEN ÜZÜLEN GALATASARAYLILARA ÜZÜLÜYORUZ"

MHK bizde deniyor, hakem ilk defa bir üç büyük maçını yönetiyor. Bazı değişiklikler yaptık ama ondan sonrası artık oyunun kopuşu, eksikken ikinci topa yönelme çok zordu. Sonra dördüncü golü de yedik ama olmadı.

Bu kadar teknik oyuncuların rakibin tehditi yokken pozisyonu yokken çok iyi oynarken böyle gol yediğiniz zaman bunun altından kalkamıyorsunuz. Biz biraz kırılgan bir takımız. Emre Kılınç, Emre Akbaba... Ben de olsam moralim bozulurdu. Dolayısıyla olmadık bir yerde kaybettik. Bunun için çok üzgünüm. Takımıma da yakıştıramadım. Oyuna baktığımızda 10 kişi kalıncaya kadar herhangi bir sıkıntımız yok. 11'e 11 devam etsek pozisyonlar bulurduk. Bugün yaptığımız hatalar anlatılacak gibi değil.