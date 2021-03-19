Son dakika: Fatih Terim Rizespor maçı sonrası konuştu: 'Gerçekten üzülenlere üzülüyoruz sevinenlere değil...'

Son dakika... Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybetti. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği müsabaka öncesinde evinde 3 puan bırakan sarı-kırmızılı takım, zirve yarışında ağır yara aldı. Mücadelenin ardından Fatih Terim, değerlendirmelerde bulundu.
İşte Terim'in maç sonu sözleri...
"Bir defa neredeyse maça 1-0 geride başladık. Hiç olacak bir pozisyon değil. 45 dakika veya tüm 90 dakikayı analiz ettiğimizde bir takım başına gelebilecek ne varsa karşı karşıya kaldık. 1-0 geriye düştükten sonra şoku atlattık oyunu kontrol altına aldık.
1-0'ın üstünden kalkıp şahane de bir gol attık 2-1 öne geçtik. İyi de oynuyoruz. Etebo top sürmek yerine pas verse belki 3-1 olacaktı. İkinci hatayı yaptık maalesef durum 2-2'ye geldi.
Bu maça çıkarken Türkiye'nin en az gol yiyen takımıydık, oynayanlar yine bunlardı. Komik bir golle 3-2 geriye düştük. 3-3'ü bulduk bu sefer de eksildik. 10 kişi kaldık. O pozisyonda hakem direkt penaltıyı gösteriyor, bir metre dışarıda o kadar da hazır ki...
"GERÇEKTEN ÜZÜLEN GALATASARAYLILARA ÜZÜLÜYORUZ"
MHK bizde deniyor, hakem ilk defa bir üç büyük maçını yönetiyor. Bazı değişiklikler yaptık ama ondan sonrası artık oyunun kopuşu, eksikken ikinci topa yönelme çok zordu. Sonra dördüncü golü de yedik ama olmadı.
Bu kadar teknik oyuncuların rakibin tehditi yokken pozisyonu yokken çok iyi oynarken böyle gol yediğiniz zaman bunun altından kalkamıyorsunuz. Biz biraz kırılgan bir takımız. Emre Kılınç, Emre Akbaba... Ben de olsam moralim bozulurdu. Dolayısıyla olmadık bir yerde kaybettik. Bunun için çok üzgünüm. Takımıma da yakıştıramadım. Oyuna baktığımızda 10 kişi kalıncaya kadar herhangi bir sıkıntımız yok. 11'e 11 devam etsek pozisyonlar bulurduk. Bugün yaptığımız hatalar anlatılacak gibi değil.
Nasıl oynanması gerekiyorsa bana göre doğru oyun neyse onu oynamaya çalışırım. Kaybederim veya kazanırım. Galatasaray'da gerçek üzülenlere biz üzülüyoruz, sevinenlere değil. Kötü bir yerde kaybettik.
Birçok kredimizi birçok avantajımızı kaçırdığımız gibi her maçı kazanmak gibi veya hiç puan kaybetmemek gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalabiliriz. Herhangi bir şeyi bırakacak halimiz yok, rakiplerimizin birbirleriyle oynadığı hafta kazanmalıydık."