Son dakika: Galatasaray'da Yedlin taraftarı çileden çıkardı!!

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başladı. Galatasaray evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'a karşı 4-3 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada puan kaybeden sarı-kırmızılılar, ağır yara aldı.
Tam 7 golün olduğu maçta, Rizespor'un golleri Samudio, Boldrin, Skoda ve Fernando'dan gelirken, sarı-kırmızılı takımın sayılarını Yedlin, Emre Akbaba ve Meriah (Kendi kalesine) kaydetti.
Galatasaray'ın devre arasında Newcastle United'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Amerikalı sağ bek oyuncusu Yedlin, Çaykur Rizespor karşısında da ilk 11'de başladı. Galatasaray ile 8'inci maçına çıkan Yedlin, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.
İlk golünü kaydettiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Yedlin, savunmadaki hatalarıyla da taraftarı kızdıran isimlerden birisi oldu. Maçın 75'inci dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonucunda penaltıya sebebiyet veren Yedlin, hakem Volkan Bayarslan'ın VAR kararıyla penaltıyı iptal etmesi sonucunda yaptığı itirazlar dolayısıyla kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında yine penaltı yaptıran Yedlin, Çaykur Rizespor'un öne geçtiği golü atmasında başrolü oynadı. Yedlin, bu pozisyonda da sarı kart görmüştü.
Bu performansıyla maçın en çok eleştirilen ismi olan Yedlin, Galatasaray taraftarı tarafından topa tutuldu.