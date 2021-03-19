Son dakika... Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç, A Spor'da açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç ile Baş Başa programında Ender Bilgin'in sorularını cevaplayan duayen isim, Beşiktaş - Fenerbahçe maçından Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasına, Belhanda'dan Fenerbahçe'nin VAR konusundaki şikayetlerine, Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a birçok konuda flaş yorumlar yaptı.
HINCAL ULUÇ: 'ADIM GİBİ BİLİYORUM BAZI FENERBAHÇELİLER TAKIMLARI KAYBETSİN İSTİYOR!'
İşte Hıncal Uluç'un yorumları...
'Derbinin bir psikolojisi var. Fenerbahçe'den fazla Galatasaray için bu maç çok önemli. Fenerbahçe, Beşiktaş'tan puan alırsa Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmüş olacak. Bana maç seyretmeye gelen öyle Galatasaraylı arkadaşlarım var ki... Onlar için her şey Fenerbahçe'nin yenilmesi. Öyle fanatikler. Şampiyonluk umurlarında değil.
Adımı bildiğim gibi biliyorum ki birçok Fenerbahçeli, Galatasaray şampiyon olmasın diye takımlarının yenilmesini istiyor.
'FENERBAHÇE'DE BAŞARI YOK!'
Ne Avrupa'da bir başarı var. Ne de içeride bir kupa var. Ali Koç'un geldiği gün Kadıköy'de geldiği düşünün, o Ali Koç'un Fenerbahçe'yi getirdiği hali düşünün. Erol Bulut kovulmayı önlemese bile prestijli bir gidiş için bu maçı kazanması lazım.
Derbide umudum inşallah seyre değer bir futbol maçı ortaya çıkar.
'MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANSAYDI İSTİFAYA DAVET EDİLMİŞTİ!'
Maçlar seyircisiz oynanıyor. Fenerbahçe'ye bu kadar maddi manevi kötülük yapan başka başkan görülmemiştir. Maçlar seyircili oynansaydı şimdiye Ali Koç tribünler tarafından istifaya davet edilmişti.
'GENÇLERBİRLİĞİ 5'LİK MAÇTI...'
VAR teknisyeni o akşam Fenerbahçe'nin oynadığı utanç futbolunu unutturur mu? Ofsayt gol olmasaydı sıradaki golü atacak takım da Fenerbahçe değildi. O maç 5'lik maçtı. O maçı silmek için saldırı icat ettiler.
Seni baştacı yaparak Aziz Yıldırım gibi bir başkana fark attırarak kulübü emanet eden Fenerbahçe taraftarına borçlusu Ali Koç. Oynanan utanç futbolunu hep birlikte izledik. Bu maçın Fenerbahçe için önemli anı o çizgi mi? Dünyada hakem hatalarıyla kazanılmış kaybedilmiş tonlarca maç var.
'BEN OLSAM MUSLERA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATMAZDIM...'
Muslera'nın sakatlıktan döndükten sonraki haline baktığımız zaman ben olsam Muslera'nın sözleşmesini uzatmazdım.
Galatasaray'ın tarihi vefasızlıklarla doludur. Her bakımdan vefasızlıklarla doludur. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in eşi Bursa'da huzurevindeyken kimse arayıp sormadı. Ben o zaman yazmıştım.
Erhan Önal... Kaç senedir ne durumda? Galatasaray'dan kimin haberi var? İlyas Tüfekçi'ye ben gidiyorum, ne kadar mutlu olduğunu da görüyorum. G. Saray yönetiminden kim gitti? Elden ayaktan düşünce yoksun.
Galatasaray Başkanlığı makamı Galatasaray'ın en kutsalıdır. Bu makama hakaret eden de derhal kovulur. Alp Yalman, Mustafa Cengiz, Özhan Canaydın meselesi değil. O makamı aşağılayamazsınız.
Biz Belhanda'yı kovduk ama vefayı da biliriz.' diyerek sözleşmesini uzattılar. Mustafa Cengiz'in dediği 'Galatasaray'da karar mercii hocamız değil Genel Kurul'dur' sözü doğru.'
Fatih Terim geçen maç çıkardığı kadroyla bana umut verdi. Formayı adaletli dağıttı. Ben güzel bir Galatasaray izlemek istiyorum. Yıllardan beri bana utanç veren Galatasaray'ı izlemekten bıktım artık.'