Son dakika haberi... Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi A Spor'da Ender Bilgin'in sorularını yanıtlayan usta yazar Hıncal Uluç, gündemle ilgili yorumlarda bulundu. Birçok Fenerbahçeli'nin Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında avantaj sağlamaması için takımlarının kaybetmesini istediğini söyleyen Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği mağlubiyetini unutturmak için VAR teknisyenini gündeme taşıdığını ifade etti. Hıncal Uluç, Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması hakkında da flaş bir yorum yaptı. İşte son dakika ayrıntıları...

Son dakika... Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç, A Spor'da açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç ile Baş Başa programında Ender Bilgin'in sorularını cevaplayan duayen isim, Beşiktaş - Fenerbahçe maçından Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasına, Belhanda'dan Fenerbahçe'nin VAR konusundaki şikayetlerine, Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a birçok konuda flaş yorumlar yaptı.

HINCAL ULUÇ: 'ADIM GİBİ BİLİYORUM BAZI FENERBAHÇELİLER TAKIMLARI KAYBETSİN İSTİYOR!'

İşte Hıncal Uluç'un yorumları...

'Derbinin bir psikolojisi var. Fenerbahçe'den fazla Galatasaray için bu maç çok önemli. Fenerbahçe, Beşiktaş'tan puan alırsa Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmüş olacak. Bana maç seyretmeye gelen öyle Galatasaraylı arkadaşlarım var ki... Onlar için her şey Fenerbahçe'nin yenilmesi. Öyle fanatikler. Şampiyonluk umurlarında değil.