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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:50 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:51

: 'tan ve Muslera sözleri! "Bazı Fenerbahçeliler yenilmek istiyor nedeni ise..."

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'

haberi... - derbisi öncesi A Spor'da Ender Bilgin'in sorularını yanıtlayan usta yazar , gündemle ilgili yorumlarda bulundu. Birçok Fenerbahçeli'nin Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında avantaj sağlamaması için takımlarının kaybetmesini istediğini söyleyen Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği mağlubiyetini unutturmak için VAR teknisyenini gündeme taşıdığını ifade etti. Hıncal Uluç, Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması hakkında da flaş bir yorum yaptı. İşte son dakika ayrıntıları...

... Sabah Gazetesi'nin usta yazarı , A Spor'da açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç ile Baş Başa programında Ender Bilgin'in sorularını cevaplayan duayen isim, - maçından Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasına, Belhanda'dan Fenerbahçe'nin VAR konusundaki şikayetlerine, 'tan Aziz Yıldırım'a birçok konuda flaş yorumlar yaptı.

HINCAL ULUÇ: 'ADIM GİBİ BİLİYORUM BAZI FENERBAHÇELİLER TAKIMLARI KAYBETSİN İSTİYOR!'

İşte Hıncal Uluç'un yorumları...

'Derbinin bir psikolojisi var. Fenerbahçe'den fazla Galatasaray için bu maç çok önemli. Fenerbahçe, Beşiktaş'tan puan alırsa Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmüş olacak. Bana maç seyretmeye gelen öyle Galatasaraylı arkadaşlarım var ki... Onlar için her şey Fenerbahçe'nin yenilmesi. Öyle fanatikler. Şampiyonluk umurlarında değil.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'

Adımı bildiğim gibi biliyorum ki birçok Fenerbahçeli, Galatasaray şampiyon olmasın diye takımlarının yenilmesini istiyor.

'FENERBAHÇE'DE BAŞARI YOK!'

Ne Avrupa'da bir başarı var. Ne de içeride bir kupa var. 'un geldiği gün Kadıköy'de geldiği düşünün, o Ali Koç'un 'yi getirdiği hali düşünün. Erol Bulut kovulmayı önlemese bile prestijli bir gidiş için bu maçı kazanması lazım.
Derbide umudum inşallah seyre değer bir futbol maçı ortaya çıkar.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'

'MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANSAYDI İSTİFAYA DAVET EDİLMİŞTİ!'

Maçlar seyircisiz oynanıyor. 'ye bu kadar maddi manevi kötülük yapan başka başkan görülmemiştir. Maçlar seyircili oynansaydı şimdiye tribünler tarafından istifaya davet edilmişti.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'

'GENÇLERBİRLİĞİ 5'LİK MAÇTI...'

VAR teknisyeni o akşam 'nin oynadığı utanç futbolunu unutturur mu? Ofsayt gol olmasaydı sıradaki golü atacak takım da Fenerbahçe değildi. O maç 5'lik maçtı. O maçı silmek için saldırı icat ettiler.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'

Seni baştacı yaparak Aziz Yıldırım gibi bir başkana fark attırarak kulübü emanet eden taraftarına borçlusu . Oynanan utanç futbolunu hep birlikte izledik. Bu maçın Fenerbahçe için önemli anı o çizgi mi? Dünyada hakem hatalarıyla kazanılmış kaybedilmiş tonlarca maç var.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'

'BEN OLSAM MUSLERA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATMAZDIM...'

Muslera'nın sakatlıktan döndükten sonraki haline baktığımız zaman ben olsam Muslera'nın sözleşmesini uzatmazdım.
Galatasaray'ın tarihi vefasızlıklarla doludur. Her bakımdan vefasızlıklarla doludur. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in eşi Bursa'da huzurevindeyken kimse arayıp sormadı. Ben o zaman yazmıştım.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'

Erhan Önal... Kaç senedir ne durumda? Galatasaray'dan kimin haberi var? İlyas Tüfekçi'ye ben gidiyorum, ne kadar mutlu olduğunu da görüyorum. G. Saray yönetiminden kim gitti? Elden ayaktan düşünce yoksun.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'

Galatasaray Başkanlığı makamı Galatasaray'ın en kutsalıdır. Bu makama hakaret eden de derhal kovulur. Alp Yalman, Mustafa Cengiz, Özhan Canaydın meselesi değil. O makamı aşağılayamazsınız.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'

Biz Belhanda'yı kovduk ama vefayı da biliriz.' diyerek sözleşmesini uzattılar. Mustafa Cengiz'in dediği 'Galatasaray'da karar mercii hocamız değil Genel Kurul'dur' sözü doğru.'

Son dakika: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'

Fatih Terim geçen maç çıkardığı kadroyla bana umut verdi. Formayı adaletli dağıttı. Ben güzel bir Galatasaray izlemek istiyorum. Yıllardan beri bana utanç veren Galatasaray'ı izlemekten bıktım artık.'

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Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç ve Muslera sözleri! "Bazı Fenerbahçeliler yenilmek istiyor nedeni ise..."
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