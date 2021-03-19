Son dakika: Önce Luyindama şimdi Marcao! Galatasaray'ın savunmasında büyük hatalar...

Süper Lig'in 31. haftasında 61 puanla ligin 2'inci sırasında bulunan Galatasaray, kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, geçtiğimiz haftanın kazanan 11'ini bozmadan başlayan sarı-kırmızılılar, maçın hemen başında Luyindama'nın büyük hatası sonucunda adeta 1-0 yenik başladı.
Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i şöyle: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mohamed, Falcao.
HATASI GOLE SEBEP OLDU
Kayserispor deplasmanından tek farkın sarı kart cezalısı Taylan Antalyalı olduğu maçta, Luyindama ve Marcao ikilisinin savunmadaki görevi bozulmadı. Sezon başından bu yana Ryan Donk ve Luyindamayı sık sık değiştiren Fatih Terim, son haftalarda Luyindama'ya şans veriyor.
Kayserispor maçında yaptığı bireysel hatalar, rakip takıma gol pozisyonu şansları verirken Çaykur Rizespor maçının başında yaptığı hata, Galatasaray'ın kalesinde pahalıya patladı.
Saracchi'nin kullandığı taç atışında topa hareketlenmekte geciken Luyindama, Samudio'nun araya girmesine engel olamadı ve rakibini karşı karşıya bıraktı. Muslera ile bire bir kalan Samudio, topu ağlarla buluşturdu ve sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştü.
Karşılaşmanın 40. dakikasında bu kez Marcao'nun hatası golü getirdi. Topu rakibine kaptıran Marcao, Boldrin'in golüne engel olamadı ve durum 2-2'ye geldi. Galatasaray'da iki hafta önce de Linnes büyük bir hata yapmış ve Sivasspor'da Gradel topu ağlara göndermişti.