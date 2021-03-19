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Giriş Tarihi: 19.3.2021

’nde mucizesi!

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb mucizesi!
UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir sürpriz yaşandı. İlk maçı 2-0 kaybeden Dinamo Zagreb, son 16 turu rövanşında Tottenham'ı konuk etti. Hırvat ekibi, 62 ve 82'de Orsic'in golleriyle maçı uzatmaya taşıdı. 106'da bir kez daha sahne alan Orsic, skoru 3-0 yapıp D.Zagreb'i çeyrek finale çıkardı. Koltuğu sallanan Tottenham'ın teknik direktörü Mourinho büyük bir şok yaşadı. Geçtiğimiz günlerde, dolandırıcılık suçundan hapis cezası alan D.Zagreb'in hocası Zoran Mamic istifa etmiş ve takımın başına geçici olarak Krznar getirilmişti. Arsenal, Granada ve Roma da tur atlayan diğer takımlar oldular.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb mucizesi!
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