UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb mucizesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir sürpriz yaşandı. İlk maçı 2-0 kaybeden Dinamo Zagreb, son 16 turu rövanşında Tottenham'ı konuk etti. Hırvat ekibi,'in golleriyle maçı uzatmaya taşıdı. 106'da bir kez daha sahne alanKoltuğu sallanan Tottenham'ın teknik direktörü Mourinho büyük bir şok yaşadı.ve takımın başına geçici olarak Krznar getirilmişti. Arsenal, Granada ve Roma da tur atlayan diğer takımlar oldular.