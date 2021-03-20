Abdulkadir Parmak'tan Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler! "En iyisi..."

Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü'nü Ekuban (2), Djaniny ve Edgar'ın golleriyle 4-1 mağlup eden Trabzonspor, 2 hafta sonra yeniden galibiyetle buluştu. Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettiren bordo-mavililer, rahat bir skorla galibiyet alarak puanını 55'e yükseltti.

Bu sonuçla birlikte zirve yarışında var olmayı hedefleyen bordo-mavililerde, kaleci Uğurcan Çakır kalesine gelen şutlarda kurtarışlarıyla damga vurdu. Ankaragücü'nün bazı tehlikeli ataklarını üst düzey bir performansla savuşturan Uğurcan, takım arkadaşlarından ve teknik ekibininden de övgüleri topladı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ KALECİSİ..."

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Abdulkadir Parmak, Uğurcan'ın Türkiye'nin en iyisi olduğunu söyledi. Abdulkadir'in açıklamaları şöyle:

"Bence Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz. Uğurcan mükemmel bir performans gösterdi. Geçen haftalarda çok puan kaybettik. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu maçı kazanıp seriye bağlamak siiyoruz. Sonlara doğru biraz düştük o da normal."