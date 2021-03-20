Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdulkadir Parmak'tan Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler! "En iyisi..."
Giriş Tarihi: 20.3.2021 22:11 Son Güncelleme: 20.3.2021 22:15

Abdulkadir Parmak'tan 'a övgü dolu sözler! "En iyisi..."

Abdulkadir Parmak'tan Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler! En iyisi...

'in 31. haftasında Ankaragücü'nü kendi evinde 4-1'lik skorla mağlup eden , 2 hafta sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Puanını 55'e çıkartan bordo-mavililer, üst sıraları zorlamaya devam etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, takım arkadaşı 'a övgü dolu sözlerde bulundu.

Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü'nü Ekuban (2), Djaniny ve Edgar'ın golleriyle 4-1 mağlup eden Trabzonspor, 2 hafta sonra yeniden galibiyetle buluştu. Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettiren bordo-mavililer, rahat bir skorla galibiyet alarak puanını 55'e yükseltti.

Bu sonuçla birlikte zirve yarışında var olmayı hedefleyen bordo-mavililerde, kaleci Uğurcan Çakır kalesine gelen şutlarda kurtarışlarıyla damga vurdu. Ankaragücü'nün bazı tehlikeli ataklarını üst düzey bir performansla savuşturan Uğurcan, takım arkadaşlarından ve teknik ekibininden de övgüleri topladı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ KALECİSİ..."

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Abdulkadir Parmak, Uğurcan'ın Türkiye'nin en iyisi olduğunu söyledi. Abdulkadir'in açıklamaları şöyle:

"Bence Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz. Uğurcan mükemmel bir performans gösterdi. Geçen haftalarda çok puan kaybettik. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu maçı kazanıp seriye bağlamak siiyoruz. Sonlara doğru biraz düştük o da normal."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Cenaze töreninde herkesi şaşırtan anlar! Cemaat bir anda buz kesti...
Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il ve güncel koronavirüs risk haritası renk kodları!
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
Son Dakika | Koronavirüse yakalanan Ali Sunal’dan yeni haber var!
Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut kararı! Beşiktaş derbisi kaybedilirse...
Son dakika haberi: Borcu olana müjde! Faizsiz çözüm için yeni düzenleme
Son dakika: Galatasaray için olay şampiyonluk sözleri! "Rizespor 6-7 atardı, Fatih Terim..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdulkadir Parmak'tan Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler! "En iyisi..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA