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Giriş Tarihi: 20.3.2021 21:57 Son Güncelleme: 20.3.2021 22:18

'dan galibiyet yorumu: "Fırsatı değerlendirdik"

Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu: Fırsatı değerlendirdik

'in 31. haftasında 'nü evinde ağırlayan , karşılaşmada 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Ekuban, Djaniny ve Edgar'ın golleriyle galibiyete uzanan bordo-mavililerde, teknik direktör 'dan ilk 4 vurgusu geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Ankaragücü'ne karşı ilk yarıyı 3-1 önde kapatan bordo-mavililer, rakibinin fişini ilk 45 dakikada çekti.

Ekuban ve Djaniny'nin ilklere imza attığı karşılaşmada Trabzonspor'un 4'üncü golü son dakikalarda Edgar'dan geldi. Ankaragücü'nde tek gol ise İbrahim Akdağ'ın penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla puanını 55 yapan bordo-mavililer, ilk 4'teki yerini korumaya devam etti ve üst sıraları zorlamayı sürdürdü. Maç sonunda galibiyet yorumlarında bulunan Abdullah Avcı, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisine dikkat çekti.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK ETKİLENDİK"

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

4-1'lik skor net bir galibiyet. Bugün itibarıyla 15 maç kazandık buraya geldiğimden beri. Pandemi döneminde çok fazla etkilendik. Ankaragücü, ligin çıkış yapan takımlarından birisiydi.

"FIRSATI DEĞERLENDİRDİK"

Uğurcan, çok önemli kurtarışlarla devreye girdi. Oyunu zaman zaman tuttuk, zaman zaman rakibe verdik. Bunun için daha çok çalışacağız.

'Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bugün de bize verilen fırsatı değerlendirdik. Galatasaray'ın mağlup olması, yarın Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya gelmesi, ilk 4'te nereleri zorlayacağımızı göreceğiz.

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Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu: "Fırsatı değerlendirdik"
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