Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd, Sivas'ta kendini buldu!

Beşiktaş'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı Amerikalı golcü oyuncu Tyler Boyd, siyah-beyazlılarda forma giydiği dönemde kendini gösterememiş ve golcülüğünden uzak bir görüntü çizmişti.

Sol kanat ve sağ kanatın yanı sıra santrfor mevkisinde de oynamayı bilen Boyd, ligin devre arasında Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralanmıştı. Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın yönetiminde kadroya girmekten zorlanan Amerikalı oyuncu, 6 maçta kendini gösterebilme şansı buldu ve yalnızca 1 gol kaydetti.

Aboubakar ve Larin'in Beşiktaş'taki üst düzey performansı dolayısıyla kadroda düşünülmeyen Boyd, Sivasspor'a kiralandı. Kırmızı-beyazlı takımda, son haftalarda performansını arttırmaya başlayan Boyd, golleriyle de performansını süslüyor.

Sivasspor kariyerindeki ilk golünü Galatasaray'a atarak kendini gösterme fırsatı bulan Boyd, zorlu Göztepe deplasmanında alınan 5-3'lük galibiyette de takımına 2 golle katkıda bulundu.

Tyler Boyd'un Göztepe maçında attığı 1 golü ise VAR'dan dönmüştü.