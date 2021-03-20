Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la atağa kalktı!

Kazanılan iki galibiyetin yeterli olmadığını bildiklerinin altını çizen Kartal, "Ligde en az 40 puan barajına ulaşmış olmalıydık. Biz de eksiklerimizin farkındayız. Hocamız ile bu anlamda uyum içinde çalışıyoruz. İyi anlaşıyoruz ve iyi şeyler olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kartal, "Kazanılan iki galibiyet ile her şey bitmedi." ifadesini kullanarak, "Önümüzde ligin sonu yaklaştıkça zorluk derecesi artacak bir yarış var. Bu zorlu yarışın sonunu güzel getirmek için tüm gayretimiz ile çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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