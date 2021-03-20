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Giriş Tarihi: 20.3.2021 12:57

'la atağa kalktı!

AA
Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la atağa kalktı!

Başkanı Hasan Kartal, 'un göreve gelmesi ile camia olarak kenetlendiklerini, yönetim ve şehrin bütünleştiğini belirterek "Yeni hocamız ile çok iyi bir uyum yakaladık. Oyuncular iki maçta 6 puanın yanında yeniden öz güvenlerini kazandı" dedi.

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenerek Bülent Uygun yönetiminde çıktığı iki maçta 6 puan toplayan Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, yeni teknik direktör ile uyum yakaladıklarını ve futbolcuların öz güven kazandığını söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Uygun'un göreve gelmesi ile camia olarak kenetlendiklerini, yönetim ve şehrin bütünleştiğini belirtti.

"6 PUAN NEFES ALMAMIZI SAĞLADI"

Bülent Uygun'un oyuncuların içindeki mücadele azmini yeniden ortaya çıkardığını vurgulayan Kartal, "İlk maçımızda Atakaş Hatayspor'u kendi sahamızda yenmeyi başardık. Ardından şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 yendik. İki maçta aldığımız 6 puan alt sıralardan uzaklaşarak rahat nefes almamızı sağladı." dedi.

"SUMUDİCA'NIN GEÇMİŞTEKİ BAŞARILARI BİZİ YANILTTI"

Kartal, bu sezon çok hoca değişikliği yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Tomas hoca ile dönem dönem iyi maçlar oynadık ama Malatya deplasmanı sonrası kan değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Sumudica'nın geçmişteki başarıları bizi yanılttı. Açıklamaları, yaklaşımları oyuncular ve camia üzerinde olumsuz etki yaptı. Bizim için yanlış bir tercihti. Ayrılık kararı sonrası yapılan değerlendirmeler sonucu Bülent Uygun hocamız ile çalışmaya karar verdik. Yeni hocamız ile çok iyi bir uyum yakaladık. Oyuncular iki maçta 6 puanın yanında yeniden öz güvenlerini kazandı." diye konuştu.

Kazanılan iki galibiyetin yeterli olmadığını bildiklerinin altını çizen Kartal, "Ligde en az 40 puan barajına ulaşmış olmalıydık. Biz de eksiklerimizin farkındayız. Hocamız ile bu anlamda uyum içinde çalışıyoruz. İyi anlaşıyoruz ve iyi şeyler olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kartal, "Kazanılan iki galibiyet ile her şey bitmedi." ifadesini kullanarak, "Önümüzde ligin sonu yaklaştıkça zorluk derecesi artacak bir yarış var. Bu zorlu yarışın sonunu güzel getirmek için tüm gayretimiz ile çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la atağa kalktı!
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