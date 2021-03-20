Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi açıklaması!

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Down sendromlu Eren Karalı (28) ile bir araya geldi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Eren'in Valencia ile tanışma hayali gerçek oldu. Valencia da Eren ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, sarı lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.