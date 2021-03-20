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Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:49 Son Güncelleme: 20.3.2021 11:59

Enner 'dan derbisi açıklaması!

DHA
Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi açıklaması!

'nin Ekvadorlu yıldızı Enner , Down sendromlu (28) ile bir araya geldi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Eren'in Valencia ile tanışma hayali gerçek oldu. Yıldız futbolcu, derbisiyle ilgili ise "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz. Derbiye odaklandık ve bu maçı kazanacağız" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Down sendromlu Eren Karalı (28) ile bir araya geldi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Eren'in Valencia ile tanışma hayali gerçek oldu. Valencia da Eren ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, sarı lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANACAĞIZ"

Beşiktaş maçını kazanacaklarını söyleyen Enner Valencia, "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz. Derbiye odaklandık ve bu maçı kazanacağız" diye konuştu.

"ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ"

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Bir çok kulüpte forma giydim ve şu anda da Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

VALENCIA, ÇAY İÇİP, FORMASINI HEDİYE ETTİ

Öte yandan Valencia, Down sendromlu Eren Karalı'ya tüm takımın imzaladığı sarı lacivertli formayı hediye etti. Karalı ile Valencia, Fenerbahçe ve milli takım formasıyla poz verdi. Samimi bir ortamın olduğu ziyarette sohbet sırasında çay içen Valencia, daha sonra bu buluşmayı organize edenlere teşekkür etti.

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Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi açıklaması!
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