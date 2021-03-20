Eski MHK Başkanı ve FIFA kokartlı hakem Bülent Yavuz hayatını kaybetti! Bülent Yavuz kimdir ve neden öldü?

Merkez Hakem Kurulu'nun eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz hayatını kaybetti. TFF tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Bülent Yavuz, 71 yaşında vefat etti.

Bülent Yavuz, Süper Lig'de 8 sezon boyunca hakemlik yaparken 83 maç yönetmişti.