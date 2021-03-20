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Giriş Tarihi: 20.3.2021 13:27 Son Güncelleme: 20.3.2021 13:27

Eski MHK Başkanı ve FIFA kokartlı hakem Bülent Yavuz hayatını kaybetti! ve neden öldü?

Eski MHK Başkanı ve FIFA kokartlı hakem Bülent Yavuz hayatını kaybetti! Bülent Yavuz kimdir ve neden öldü?

Uzun yıllar Süper Lig’de maç yöneten FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz vefat etti. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı ve MHK danışmanı görevlerini de yürüten Yavuz’un vefatı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. , neden öldü?

Merkez Hakem Kurulu'nun eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz hayatını kaybetti. TFF tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Bülent Yavuz, 71 yaşında vefat etti.

Bülent Yavuz, Süper Lig'de 8 sezon boyunca hakemlik yaparken 83 maç yönetmişti.

BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli oldu. 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.

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Eski MHK Başkanı ve FIFA kokartlı hakem Bülent Yavuz hayatını kaybetti! Bülent Yavuz kimdir ve neden öldü?
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