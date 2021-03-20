Göztepe - Sivasspor (Canlı Anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında son haftaların formda takımlarından Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Bu maç öncesi Göztepe'nin 39 puanı bulunurken Sivasspor'un ise 37 puanda.
GÖZTEPE - SİVASSPOR | CANLI ANLATIM
GÖZTEPE 0-1 SİVASSPOR
23' Mustapha Yatabare
Sivaasspor'un 13. dakikada Tyler Boyd'dan bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Faycal, Boyd, Max Gradel, Yatabare