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Giriş Tarihi: 20.3.2021 16:04 Son Güncelleme: 20.3.2021 16:28

Göztepe - Sivasspor (Canlı Anlatım)

Göztepe - Sivasspor Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında son haftaların formda takımlarından Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Göztepe - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirisiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında son haftaların formda takımlarından Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Bu maç öncesi Göztepe'nin 39 puanı bulunurken Sivasspor'un ise 37 puanda.

GÖZTEPE - SİVASSPOR | CANLI ANLATIM

GÖZTEPE 0-1 SİVASSPOR

23' Mustapha Yatabare

Sivaasspor'un 13. dakikada Tyler Boyd'dan bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Faycal, Boyd, Max Gradel, Yatabare

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Göztepe - Sivasspor (Canlı Anlatım)
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