Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Karagümrük ateşi yaktı
Giriş Tarihi: 20.3.2021

Karagümrük ateşi yaktı

Karagümrük ateşi yaktı

Deplasmanda ’u 3 golle yenen Süper Lig’deki 3 maçlık galibiyet hasretini bitirip kendine geldi

Geçen hafta sahasında G.Saray'a mağlup olan Hes Kablo Kayserispor dün de deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek bir darbe daha aldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada İstanbul ekibinin gollerini 33'te Jimmy Durmaz, 58'de Castro ve 86'da Sobiech kaydetti. Ligde 3 maç aradan sonra galibiyet alan Karagümrük, puanını 44'e yükseltti. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

TFF 1. LİG
ALTAY - MENEMENSPOR: 3-0
TFF 1. Lig'in 27. haftasındaki İzmir derbisinde kazanan Altay oldu. Siyah-beyazlılar, Menemenspor'u İbrahim (2) ve Regattin'in golleriyle 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il güncel koronavirüs risk haritası ile renk kodları!
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce vefat eden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
Son dakika: Milli takım kadrosu belli oldu: İlk tebrik eden o oldu! Beşiktaş'tan tepki paylaşımı...
Prof. Dr. Uğur Şahin: Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz
SON DAKİKA | İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin verdiği tarih...
Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları Seren Serengil ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Deliye dönen Seren Serengil stüdyoyu terk etti!
Son dakika: Fatih Terim Rize maçı sonrası çarpıcı sözler: 'Gerçekten üzülenlere üzülüyoruz sevinenlere değil...'
Müge Anlı'dan son dakika: Günlerdir aranıyordu! Dövizci Berk Ergier'den acı haber geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karagümrük ateşi yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA