Karagümrük ateşi yaktı

Geçen hafta sahasında G.Saray'a mağlup olan Hes Kablo Kayserispor dün de deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek bir darbe daha aldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada İstanbul ekibinin gollerini 33'te Jimmy Durmaz, 58'de Castro ve 86'da Sobiech kaydetti. Ligde 3 maç aradan sonra galibiyetalan Karagümrük, puanını 44'e yükseltti. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.
TFF 1. LİG
ALTAY - MENEMENSPOR: 3-0
TFF 1. Lig'in 27. haftasındaki İzmir derbisinde kazanan Altay oldu. Siyah-beyazlılar, Menemenspor'u İbrahim (2) ve Regattin'in golleriyle 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.