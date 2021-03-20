Karagümrük ateşi yaktı

Geçen hafta sahasında G.Saray'a mağlup olan Hes Kablo Kayserispor dün de deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek bir darbe daha aldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada İstanbul ekibinin gollerini 33'te Jimmy Durmaz, 58'de Castro ve 86'da Sobiech kaydetti., puanını 44'e yükseltti. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.TFF 1. Lig'in 27. haftasındaki İzmir derbisinde kazanan Altay oldu. Siyah-beyazlılar, Menemenspor'u İbrahim (2) ve Regattin'in golleriyle 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.