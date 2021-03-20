Kaybetse de Erol Bulut’la devam!

Fenerbahçe yönetiminin, camiada geleceği tartışılan teknik adam konusundaki tavrı net: Başkan Ali Koç ve ekibi, derbiden ne sonuç çıkarsa çıksın Erol Bulut istifa etmediği takdirde teknik heyette değişikliğe gitmeyi düşünmüyor
Kadıköy'de lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a yöneltilen eleştiriler iyice artarken camiada hakim olan görüş, olası bir Beşiktaş mağlubiyeti sonrası genç hocanın gönderileceği yönünde… Ancak sarı-lacivertli yönetim, böyle düşünmüyor. Başkan Ali Koç ve ekibinin, derbiden ne sonuççıkarsa çıksın sezon sonuna kadar Erol Bulutve sportif direktör Emre Belözoğlu ile devametmeyi planladığı belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, sadece istifa etmesi halinde Bulut'la yollarını ayıracağı gelen bilgiler arasında.
BEDELİNİ HEPİMİZ ÖDEYECEĞİZ
Fenerbahçe, hafta boyunca Gençlerbirliği mağlubiyetinin izlerini silmeye çalıştı. Futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantı bu süreçte etkili oldu. Sarı-lacivertlioyuncular, maçlarda yapılanhataları birbirlerinin yüzüne karşısöylerken takım içindeki anaproblemin yardımlaşma eksikliğiolduğu yönünde görüş birliğinevarıldı. Toplantı, "Derbide herkesbirbirinin açığını kapatacak" kararıyla sona erdi. Futbolcuların Erol Bulut'un yanına giderek "Bizim sorunumuz teknik adam değil. Birsıkıntı varsa bunun bedelini hepimizödeyeceğiz. Beşiktaş maçında herkes en iyi haliyle sahada olacak" ifadelerini kullandığı da öğrenildi.
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Sahasında 6 mağlubiyet alan F.Bahçe deplasmanda ise farklı bir görüntü sergiledi. Kanarya, dışarıda oynadığı 14 maçın 11'ini kazanırken 2 beraberlik aldı ve sadece 1 kez yenildi.