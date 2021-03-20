Kaybetse de Erol Bulut’la devam!

Kadıköy'de lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a yöneltilen eleştiriler iyice artarken camiada hakim olan görüş, olası bir Beşiktaş mağlubiyeti sonrası genç hocanın gönderileceği yönünde… Ancak sarı-lacivertli yönetim, böyle düşünmüyor.Fenerbahçe yönetiminin, sadece istifa etmesi halinde Bulut'la yollarını ayıracağı gelen bilgiler arasında.Fenerbahçe, hafta boyunca Gençlerbirliği mağlubiyetinin izlerini silmeye çalıştı. Futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantı bu süreçte etkili oldu.. Toplantı,kararıyla sona erdi. Futbolcuların Erol Bulut'un yanına giderek "Bizim sorunumuz teknik adam değil.Beşiktaş maçında herkes en iyi haliyle sahada olacak" ifadelerini kullandığı da öğrenildi.Sahasında 6 mağlubiyet alan F.Bahçe deplasmanda ise farklı bir görüntü sergiledi. Kanarya, dışarıda oynadığı 14 maçın 11'ini kazanırken 2 beraberlik aldı ve sadece 1 kez yenildi.