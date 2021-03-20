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Giriş Tarihi: 20.3.2021 22:31 Son Güncelleme: 20.3.2021 23:02

Hamza Hamzoğlu ile anlaştı!

Kayserispor Hamza Hamzoğlu ile anlaştı!

ekiplerinden , 'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük konusunda Hamza Hamzaoğlu ile anlaştıklarını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu! Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.



HAMZA HAMZAOĞLU BU SEZONKİ DÖRDÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Hes Kablo Kayserispor, Bektaş ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcısı Ömer Faruk Mahir ile 2 maça çıkmıştı. Daha sonra Samet Aybaba'yı göreve getiren sarı kırmızılılarda Aybaba ile yollar ayrıldıktan sonra takım, 2 hafta altyapıda görev yapan Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'ye emanet edilmişti.

11 Ocak tarihinde Romen teknik direktör Dan Petrescu ile anlaşan Kayserispor, 8 hafta sonra deneyimli teknik direktör ile yollarını ayırdı. Petrescu ile yollar ayrılmasının ardından Uğur Kulaksız'a emanet edilen Hes Kablo Kayserispor, 2 galibiyet 1 yenilgi aldı.

Dan Petrescu ile yolların ayrılmasından günler sonra Yalçın Koşukavak'ın yardımcıları Ramazan Varlı ve Yağız Çekem, Kayserispor'da Uğur Kulaksız'ın ekibinde yer almıştı. Uğur Kulaksız yönetiminde 6 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor, 4 galibiyet 2 de mağlubiyet almıştı.

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Kayserispor Hamza Hamzoğlu ile anlaştı!
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