MHK’nın deneme tahtası olduk!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından hem hakemleri hem de oyuncularını eleştirdi: "Neredeyse 1-0 yenik başladık maça. Bir takımın başına gelebilecek, akla gelmeyecek ne varsa karşılaştık.Ama Bayarslan, 1.5 metre dışarıda olana penaltı verecek kadar hazır!Eksik kaldıktan sonra çok zordu. Dördüncüyü de yedik.Bu kadar teknik oyuncular, herhangi bir tehdit yokken böyle gol yedirirse, altından kalkamazsınız.Ben de olsam moralim bozulur, kalkamayabilirim.Çok üzgünüm, yakıştıramadım da takımıma, olmamalıydı bu."Bu yenilgiyle büyük bir avantaj kaybettiklerini de söyleyen Fatih Terim,dedi.