MHK’nın deneme tahtası olduk!

Fatih Terim, “Bayarslan ilk defa bir üç büyük maçı yönetiyor. MHK bizde deniyor ilkleri. Başkasına veremezler çünkü... Ama 1.5 metre dışarıda olana penaltı verecek kadar hazır” diye konuştu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından hem hakemleri hem de oyuncularını eleştirdi: "Neredeyse 1-0 yenik başladık maça. Bir takımın başına gelebilecek, akla gelmeyecek ne varsa karşılaştık. HakemVolkan Bayarslan da ilk defa bir üç büyükmaçı idare ediyor. MHK bizde deniyor ilkleri.Başkasına veremezler çünkü, ne olur ne olmaz... Ama Bayarslan, 1.5 metre dışarıda olana penaltı verecek kadar hazır! İki stoperimiz de cezalı...Bize kartlar bol keseden çıkıyor. Eksik kaldıktan sonra çok zordu. Dördüncüyü de yedik. Çıkarmak için uğraştık amaolmadı. Bu kadar teknik oyuncular, herhangi bir tehdit yokken böyle gol yedirirse, altından kalkamazsınız. Kırılganbir takımız. Ben de olsam moralim bozulur, kalkamayabilirim. Yaptığımız hatalaranlatılacak gibi değil. Çok üzgünüm, yakıştıramadım da takımıma, olmamalıydı bu."
ŞİMDİ ÇIKIP DA ÇOKMAÇ VAR DİYEMEM!
Bu yenilgiyle büyük bir avantaj kaybettiklerini de söyleyen Fatih Terim, "Olmayacak,kötü bir yerde kaybettik. Son4 maçta 8 puan kaybedersek,her maçı kazanmak gibi tehlikelisularda yüzmek zorundakalırız. Rakiplerimizin birbiriyleoynadığı haftada bizim cumadankazanmamız çok başkaydı.Şimdi çıkıp daçok maç vardiyemem. Varama böyle biravantajı kaybediyorsunuz.Her maçı kazanmakgibi ya da hiçbir maçı kaybetmemekgibi tehlikeli sulardayüzebiliriz. Tabii ki hiçbir şeybitmedi, bırakacak değiliz" dedi.