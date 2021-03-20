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Giriş Tarihi: 20.3.2021

’nın deneme tahtası olduk!

MHK’nın deneme tahtası olduk!

, “Bayarslan ilk defa bir üç büyük maçı yönetiyor. bizde deniyor ilkleri. Başkasına veremezler çünkü... Ama 1.5 metre dışarıda olana penaltı verecek kadar hazır” diye konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından hem hakemleri hem de oyuncularını eleştirdi: "Neredeyse 1-0 yenik başladık maça. Bir takımın başına gelebilecek, akla gelmeyecek ne varsa karşılaştık. Hakem Volkan Bayarslan da ilk defa bir üç büyük maçı idare ediyor. MHK bizde deniyor ilkleri. Başkasına veremezler çünkü, ne olur ne olmaz... Ama Bayarslan, 1.5 metre dışarıda olana penaltı verecek kadar hazır! İki stoperimiz de cezalı... Bize kartlar bol keseden çıkıyor. Eksik kaldıktan sonra çok zordu. Dördüncüyü de yedik. Çıkarmak için uğraştık ama olmadı. Bu kadar teknik oyuncular, herhangi bir tehdit yokken böyle gol yedirirse, altından kalkamazsınız. Kırılgan bir takımız. Ben de olsam moralim bozulur, kalkamayabilirim. Yaptığımız hatalar anlatılacak gibi değil. Çok üzgünüm, yakıştıramadım da takımıma, olmamalıydı bu."

ŞİMDİ ÇIKIP DA ÇOK MAÇ VAR DİYEMEM!
Bu yenilgiyle büyük bir avantaj kaybettiklerini de söyleyen Fatih Terim, "Olmayacak, kötü bir yerde kaybettik. Son 4 maçta 8 puan kaybedersek, her maçı kazanmak gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalırız. Rakiplerimizin birbiriyle oynadığı haftada bizim cumadan kazanmamız çok başkaydı. Şimdi çıkıp da çok maç var diyemem. Var ama böyle bir avantajı kaybediyorsunuz. Her maçı kazanmak gibi ya da hiçbir maçı kaybetmemek gibi tehlikeli sularda yüzebiliriz. Tabii ki hiçbir şey bitmedi, bırakacak değiliz" dedi.

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MHK’nın deneme tahtası olduk!
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