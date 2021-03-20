Önlenemeyen düşüş sürüyor

Ülke puanı sıralamasında yüzümüz gülmüyor. Avrupa arenasına erken veda eden ekiplerimizin aksine rakip ülkelerin takımları başarılı sonuçlar alırken, sıralamada da düşüşümüz sürüyor. Geçtiğimiz hafta Hırvatistan'a geçilerek 16'dan 17. sıraya gerileyen Türkiye, önceki gece yerini Çekya'ya kaptırarak 18.'liğe düştü.. Çekyaekibi Slavia Prag, deplasmandaGalatasaray'ı yarışdışı bırakan Rangers'ı 2-0 mağlup etti.Hırvatistan'dan2-0'lık ilk maç yenilgisine rağmen Tottenham'ıile geçerek turladı. Elenmesinerağmen Norveç'ten, Granada'yı,Yunanistan'danda Arsenal'i mağlup etti.Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız önümüzdeki sezon da başarılı olamazsa Türkiye'nin 18'inci sıradaki yerini koruması da zor. Zira 19. Yunanistan ile aramızda sadece 0.200 puan var.Slavia Prag maçında korkutan anlar da vardı. Rangers'tan Kemar Roofe, Prag kalecisi Ondrej'e yaptığı bu hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. Kanlar içinde yerde kalan Ondrej'in yüzü tanınmayacak hale geldi.Rangers-Slavia Prag maçında korkutan anlar da vardı. Rangers'tan Kemar Roofe, Prag kalecisi Ondrej'e yaptığı bu hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. Kanlar içinde yerde kalan Ondrej'in yüzü tanınmayacak hale geldi.