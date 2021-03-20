Önlenemeyen düşüş sürüyor

Ülke puanı sıralamasında geçen hafta 16. basamaktan 17.’liğe gerileyen Türkiye, önceki gece de Çekya’ya geçilerek 18. sıraya indi
Ülke puanı sıralamasında yüzümüz gülmüyor. Avrupa arenasına erken veda eden ekiplerimizin aksine rakip ülkelerin takımları başarılı sonuçlar alırken, sıralamada da düşüşümüz sürüyor. Geçtiğimiz hafta Hırvatistan'a geçilerek 16'dan 17. sıraya gerileyen Türkiye, önceki gece yerini Çekya'ya kaptırarak 18.'liğe düştü. Önümüzdeki sezon ülke puanı sıralamasındayarışa 18. sıradan başlayacakolan Türkiye'nin rakipleri öncekigece zoru başardı. Çekyaekibi Slavia Prag, deplasmandaGalatasaray'ı yarışdışı bırakan Rangers'ı 2-0 mağlup etti. Prag ekibi bu galibiyetleülkesini de bir basamak yukarı taşıdı.
ZAGREB ZORU BAŞARDI
Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb2-0'lık ilk maç yenilgisine rağmen Tottenham'ı3-0 ile geçerek turladı. Elenmesinerağmen Norveç'ten Molde, Granada'yı,Yunanistan'dan Olympiakosda Arsenal'i mağlup etti.
BU TABLODA İŞİMİZ ZOR
Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız önümüzdeki sezon da başarılı olamazsa Türkiye'nin 18'inci sıradaki yerini koruması da zor. Zira 19. Yunanistan ile aramızda sadece 0.200 puan var.
ONDREJ KANLAR İÇİNDE
Slavia Prag maçında korkutan anlar da vardı. Rangers'tan Kemar Roofe, Prag kalecisi Ondrej'e yaptığı bu hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. Kanlar içinde yerde kalan Ondrej'in yüzü tanınmayacak hale geldi.
Rangers-Slavia Prag maçında korkutan anlar da vardı. Rangers'tan Kemar Roofe, Prag kalecisi Ondrej'e yaptığı bu hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. Kanlar içinde yerde kalan Ondrej'in yüzü tanınmayacak hale geldi.