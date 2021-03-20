Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi’ne Altıntop damgası
Giriş Tarihi: 20.3.2021

Şampiyonlar Ligi’ne Altıntop damgası

Şampiyonlar Ligi’ne Altıntop damgası
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un katılımıyla çekildi. İstanbul'da oynanacak finalin elçisi olan Altıntop, birbirinden zorlu kuralar çekerek etkinliğe damga vurdu.
Devler Ligi eşleşmeleri şöyle:
ÇEYREK FİNAL: Manchester City-Borussia Dortmund. Porto-Chelsea. Bayern Münih-Paris Saint Germain. Real Madrid-Liverpool.
YARI FİNAL: Bayern Münih-Paris Saint Germain / Manchester City-Borussia Dortmund; Real Madrid-Liverpool / Porto-Chelsea. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller 6-7 ve 13-14 Nisan'da, yarı final maçları 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs'ta oynanacak. İstanbul'da 29 Mayıs'ta gerçekleşecek 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına ise Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
AVRUPA LİGİ KURALARI:
ÇEYREK FİNAL: Granada-Manchester United. Arsenal-Slavia Prag. Ajax-Roma. Dinamo Zagreb-Villarreal. YARI FINAL: Granada- Manchester United / Ajax –Roma. Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag.

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il güncel koronavirüs risk haritası ile renk kodları!
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce vefat eden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
Son dakika: Milli takım kadrosu belli oldu: İlk tebrik eden o oldu! Beşiktaş'tan tepki paylaşımı...
Prof. Dr. Uğur Şahin: Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz
SON DAKİKA | İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin verdiği tarih...
Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları Seren Serengil ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Deliye dönen Seren Serengil stüdyoyu terk etti!
Son dakika: Fatih Terim Rize maçı sonrası çarpıcı sözler: 'Gerçekten üzülenlere üzülüyoruz sevinenlere değil...'
Müge Anlı'dan son dakika: Günlerdir aranıyordu! Dövizci Berk Ergier'den acı haber geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi’ne Altıntop damgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA