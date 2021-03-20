Şampiyonlar Ligi’ne Altıntop damgası

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un katılımıyla çekildi. İstanbul'da oynanacak finalin elçisi olan Altıntop, birbirinden zorlu kuralar çekerek etkinliğe damga vurdu. Devler Ligi eşleşmeleri şöyle: ÇEYREK FİNAL: Manchester City-Borussia Dortmund. Porto-Chelsea. Bayern Münih-Paris Saint Germain. Real Madrid-Liverpool. YARI FİNAL: Bayern Münih-Paris Saint Germain / Manchester City-Borussia Dortmund; Real Madrid-Liverpool / Porto-Chelsea. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller 6-7 ve 13-14 Nisan'da, yarı final maçları 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs'ta oynanacak. İstanbul'da 29 Mayıs'ta gerçekleşecek 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına ise Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. AVRUPA LİGİ KURALARI:
ÇEYREK FİNAL: Granada-Manchester United. Arsenal-Slavia Prag. Ajax-Roma. Dinamo Zagreb-Villarreal. YARI FINAL: Granada- Manchester United / Ajax –Roma. Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag.