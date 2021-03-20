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Giriş Tarihi: 21.3.2021 01:47 Son Güncelleme: 21.3.2021 01:48

SON DAKİKA: Dev derbi öncesinde son durum! İşte ve 'nin muhtemel 11'leri...

SABAH.COM.TR SPOR
SON DAKİKA: Dev derbi öncesinde son durum! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

Son dakika haberi... 'in 31. haftasında oynanacak olan - derbisi şampiyonluk yolunda ligin kader maçlarından birisi olacak. Beşiktaş kazandığı takdirde şampiyonluk kapısını büyük ölçüde aralayacağı öngörülürken Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda sezona havlu atacağı görüşü hakim. Pazar akşamı oynanacak dev derbi öncesinde iki takım hakkındaki son notlar ve muhtemel 11'ler haberimizde...

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi Beşiktaş 4-3 kazanmış ve Kadıköy'deki galibiyet hasretini sona erdirmişti.

Derbi öncesinde moralli yoluna galibiyetlerle devam eden Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçı da kazanmasını bildi. Siyah-beyazlılar hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise Başakşehir'i mağlup ederek kupada finale yükselmişti.

Fenerbahçe'de ise son durum endişe verici görünüyor. Sarı-lacivertliler, ligin 30. haftasında sıralamanın en altında bulunan Gençlerbirliği'ne karşı 2-1 mağlup olmuş ve taraftarını oldukça üzmüştü. Hafta boyunca Erol Bulut'un gönderilip gönderilmeyeceği tartışılırken Emre Belözoğlu ve Ali Koç'un kararı Erol Bulut ile Beşiktaş derbisine çıkmak olmuştu.

Pazar akşamı saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde A Spor muhabirleri Sercan Dikme ve Ahmet Selim Kul, iki takım hakkındaki son notları ve muhtemel 11'leri paylaştı.

"BEŞİKTAŞ AYNI OYUNU OYNAYACAK"

A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ın oyun anlayışını bozmayacağını ve sezon boyunca oynanılan oyuna devam edeceğini belirtti.

Sercan Dikme'nin Beşiktaş tarafında paylaştığı son notlar şöyle:

"Sergen Yalçın, oyuncularla yaptığı toplantıda, sezon boyunca tüm otoriteler tarafından Beşiktaş'ın en iyi futbolu oynayan takım olarak değerlendirilmesini vurguladı ve Fenerbahçe derbisinde de aynı oyun anlayışı ile sahada olacaklarını belirtti."

"Tesislerden alınan bilgi, Beşiktaş'ın sezon boyunca oynamış olduğu futbolu oynamak isteyeceği, herhangi bir geri çekilme durumunun olmayacağı ve 1 puana razı olmayan bir Beşiktaş'ı sahada göreceğiz. Sergen Yalçın'da, hem oyuncular hem de teknik ekiple yapmış olduğu toplantılarda bunun altını çiziyor."

"Beşiktaş'ta derbi öncesinde oyuncular stada hareket etmeden önce yönetimin derbi primini oyunculara açıklaması bekleniyor. Hafta boyunca Nevzat Demir Tesisleri'ndeki televizyonlarda, önceki yıllarda Fenerbahçe'ye karşı alınan zaferlerden videolar gösterildi."

"FENERBAHÇE'NİN İSPAT MAÇI"

A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe tarafının Beşiktaş maçına bir ispat maçı olarak baktığını ve teknik ekibin bu maçın önemini oyunculara aktardığını belirtti.

Ahmet Selim Kul'un Fenerbahçe tarafında paylaştığı son notlar şöyle:

"Fenerbahçe bu derbiye biraz sessiz hazırlandı. Hafta boyunca futbolcular kendi içlerinde toplantılar yaptılar. Emre Belözoğlu ve teknik heyet bu derbinin önemini oyunculara anlattı."

"Fenerbahçe'de bu maça ispat maçı olarak bakılıyor. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak çıkan Gökhan Gönül, bugün takımla birlikte çalıştı."

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ljajic, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, İrfan Can, Osayi-Samuel, Valencia, Pelkas, Samatta

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SON DAKİKA: Dev derbi öncesinde son durum! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...
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