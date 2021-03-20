SON DAKİKA: Dev derbi öncesinde son durum! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

"Tesislerden alınan bilgi, Beşiktaş'ın sezon boyunca oynamış olduğu futbolu oynamak isteyeceği, herhangi bir geri çekilme durumunun olmayacağı ve 1 puana razı olmayan bir Beşiktaş'ı sahada göreceğiz. Sergen Yalçın'da, hem oyuncular hem de teknik ekiple yapmış olduğu toplantılarda bunun altını çiziyor."