Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut kararı! Beşiktaş derbisi kaybedilirse...
Giriş Tarihi: 20.3.2021 08:55 Son Güncelleme: 20.3.2021 09:15

Son dakika: Başkanı 'tan ve kararı! derbisi kaybedilirse...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

'de tüm gözler Pazar günü oynanacak derbisine çevrilmiş durumda... Sarı-Lacivertliler'de başkan 'un takımdaki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör ve sportif direktör ile ilgili son dakika planı ortaya çıktı.

Pazar günü derbide karşılaşacağı 'ın maça baskılı başlayacağını düşünen 'nin ilk hedefi rakibin en etkili ismi Aboubakar'ı durdurmak olacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

, bu görevi Serdar Aziz'e verdi. Bulut, talebesinden Aboubakar'ı gölgesi gibi takip etmesini ve boş alan bırakmamasını istedi. Deneyimli hoca, beklere de Larin'e karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

EKSTRA PRİM GÜNDEMDE

'de her maç için sezon başında belirlenen prim sistemi uygulanıyor. Ancak sezonun en kritik mücadelesi olduğu için Başkan 'un derbiye özel ekstra prim koyabileceği ifade ediliyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

Futbolculara 3 puan halinde toplu bir prim sözü verileceği öğrenildi. Öte yandan 'un bugün tesislere giderek takıma ve teknik heyete yönelik konuşma yapması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

KAYBETSE DE EROL BULUT'LA DEVAM

Kadıköy'de lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör 'a yöneltilen eleştiriler iyice artarken camiada hakim olan görüş, olası bir mağlubiyeti sonrası genç hocanın gönderileceği yönünde...

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

Ancak sarı-lacivertli yönetim böyle düşünmüyor. Başkan ve ekibinin, derbiden ne sonuç çıkarsa çıksın sezon sonuna kadar ve sportif direktör ile devam etmeyi planladığı belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

yönetiminin sadece istifa etmesi halinde Bulut'la yollarını ayıracağı gelen bilgiler arasında...

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

"BEDELİNİ HEPİMİZ ÖDEYECEĞİZ"

, hafta boyunca Gençlerbirliği mağlubiyetinin izlerini silmeye çalıştı. Futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantı bu süreçte etkili oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

Sarı-lacivertli oyuncular, maçlarda yapılan hataları birbirlerinin yüzüne karşı söylerken takım içindeki ana problemin yardımlaşma eksikliği olduğu yönünde görüş birliğine varıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

Toplantı, "Derbide herkes birbirinin açığını kapatacak" kararıyla sona erdi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

Futbolcuların 'un yanına giderek "Bizim sorunumuz teknik adam değil. Bir sıkıntı varsa bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz.

Son dakika: Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Erol Bulut, Beşiktaş derbisini kaybederse...

maçında herkes en iyi haliyle sahada olacak" ifadelerini kullandığı da öğrenildi.

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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut kararı! Beşiktaş derbisi kaybedilirse...
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