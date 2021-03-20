Pazar günü derbide karşılaşacağı Beşiktaş'ın maça baskılı başlayacağını düşünen Fenerbahçe'nin ilk hedefi rakibin en etkili ismi Aboubakar'ı durdurmak olacak.
Erol Bulut, bu görevi Serdar Aziz'e verdi. Bulut, talebesinden Aboubakar'ı gölgesi gibi takip etmesini ve boş alan bırakmamasını istedi. Deneyimli hoca, beklere de Larin'e karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
EKSTRA PRİM GÜNDEMDE
Fenerbahçe'de her maç için sezon başında belirlenen prim sistemi uygulanıyor. Ancak sezonun en kritik mücadelesi olduğu için Başkan Ali Koç'un derbiye özel ekstra prim koyabileceği ifade ediliyor.
Futbolculara 3 puan halinde toplu bir prim sözü verileceği öğrenildi. Öte yandan Ali Koç'un bugün tesislere giderek takıma ve teknik heyete yönelik konuşma yapması bekleniyor.
KAYBETSE DE EROL BULUT'LA DEVAM
Kadıköy'de lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a yöneltilen eleştiriler iyice artarken camiada hakim olan görüş, olası bir Beşiktaş mağlubiyeti sonrası genç hocanın gönderileceği yönünde...
Ancak sarı-lacivertli yönetim böyle düşünmüyor. Başkan Ali Koç ve ekibinin, derbiden ne sonuç çıkarsa çıksın sezon sonuna kadar Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile devam etmeyi planladığı belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin sadece istifa etmesi halinde Bulut'la yollarını ayıracağı gelen bilgiler arasında...
"BEDELİNİ HEPİMİZ ÖDEYECEĞİZ"
Fenerbahçe, hafta boyunca Gençlerbirliği mağlubiyetinin izlerini silmeye çalıştı. Futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantı bu süreçte etkili oldu.
Sarı-lacivertli oyuncular, maçlarda yapılan hataları birbirlerinin yüzüne karşı söylerken takım içindeki ana problemin yardımlaşma eksikliği olduğu yönünde görüş birliğine varıldı.
Toplantı, "Derbide herkes birbirinin açığını kapatacak" kararıyla sona erdi.
Futbolcuların Erol Bulut'un yanına giderek "Bizim sorunumuz teknik adam değil. Bir sıkıntı varsa bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz.
Beşiktaş maçında herkes en iyi haliyle sahada olacak" ifadelerini kullandığı da öğrenildi.