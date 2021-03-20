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Giriş Tarihi: 20.3.2021 15:24 Son Güncelleme: 20.3.2021 15:56

Son dakika: 'den açıklama! "20 şampiyonluğu bulunan ..."

Son dakika: Fenerbahçe'den açıklama! 20 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş...

Son dakika haberi: Spor Toto 'in 31. haftasında kritik şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda derbide lider 'a konuk olacak. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinde kritik karşılaşma öncesi '1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’a konuk olacağız.' ibaresini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kritik şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda derbide lider Beşiktaş'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışında çok kritik bir viraj olan derbi öncesi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 1957 öncesi 5 şampiyonluğunu tanıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, sahasında Pazar akşamı saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinde kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 1957 öncesi 5 Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu resmen tanıdı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Fenerbahçemiz, 1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a konuk oluyor." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın 1959 öncesi 7 şampiyonluğunun 2'si federasyon kararıyla Siyah-Beyazlılar'a verilmişti. Fenerbahçe bu açıklamayla Beşiktaş'ın 1957 öncesi olan 5 şampiyonluğunu da resmi olarak tanımış oldu.

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Son dakika: Fenerbahçe'den açıklama! "20 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş..."
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