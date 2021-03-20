Son dakika: Trabzonspor Ankaragücü'nü ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Süper Lig'de 31. hafta maçları devam ediyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan maçta, Trabzonspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Zorlu karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Abdullah Avcı yönetiminde alt sıralardan şampiyonluk potasına kadar yükselmeyi başaran Trabzonspor, son haftalarda puan kayıpları yaşamaya başladı. Ligde oynanılan son iki iç saha maçında mağlup olan bordo-mavililer, Hikmet Karaman'ın devraldığı ve son üç maçında galibiyet alan Ankaragücü'ne karşı iç şahadaki şanssızlığını kırmak istiyor.
Trabzonspor, 52 puanla ligin 4. sırasında bulunuyor. Ankaragücü ise 29 puanla 17. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
BERAT ÖZDEMİR KADRODAN ÇIKARILDI
Trabzonspor Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, kulübün internet sitesine Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır." ifadelerini kullandı.