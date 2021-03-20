Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Ankaragücü'nü ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 20.3.2021 17:20 Son Güncelleme: 20.3.2021 17:54

Son dakika: 'nü ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Trabzonspor Ankaragücü'nü ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi... 'in 31. haftasında , evinde son haftaların formda takımı 'nü ağırlyor. Ligde son iki iç saha maçında mağlup olan bordo-mavililer, Hikmet Karaman yönetiminde son 3 maçını galibiyetle tamamlayan Ankaragücü karşısında iç saha şanssızlığını kırmak istiyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de 31. hafta maçları devam ediyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan maçta, Trabzonspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Zorlu karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abdullah Avcı yönetiminde alt sıralardan şampiyonluk potasına kadar yükselmeyi başaran Trabzonspor, son haftalarda puan kayıpları yaşamaya başladı. Ligde oynanılan son iki iç saha maçında mağlup olan bordo-mavililer, Hikmet Karaman'ın devraldığı ve son üç maçında galibiyet alan Ankaragücü'ne karşı iç şahadaki şanssızlığını kırmak istiyor.

Trabzonspor, 52 puanla ligin 4. sırasında bulunuyor. Ankaragücü ise 29 puanla 17. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

BERAT ÖZDEMİR KADRODAN ÇIKARILDI

Trabzonspor Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, kulübün internet sitesine Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Trabzonspor Ankaragücü'nü ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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