Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

İtalyan basını, Lazio forması giyen Vedat Muriqi ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Vedat Muriqi sezon başında Fenerbahçe'den 18.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, yeni takımında bir türlü istenen performansı sergileyemedi.
PREMIER LIG'E GİDEBİLİR
Kosovalı golcü son olarak Bayern Münih maçında forma giymiş ve İtalyan basını tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı.
PERFORMANSI SİNİR BOZUCU
Haberde 18.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve koronavirüs döneminde gelirlerin düşmesi de göz önüne alındığında Lazio yönetimi açısından Vedat'ın performansının sinir bozucu olduğu belirtildi.
Golcü futbolcunun 24 maçta 2 gol, 1 asist yapmasının hem yönetimde hem de taraftarlarda hayal kırıklığı yarattığının altı çizildi.
MANCHESTER UNITED, TOTTENHAM VE BURNLEY İSTİYOR
Haberde 26 yaşındaki futbolcu ile Manchester United, Burnley ve Tottenham gibi İngiliz kulüplerinin ilgilendiği bildirildi.
3 İngiliz kulübünün, Vedat Muriqi'i Fenerbahçe'de forma giyerken gündemlerine aldığının altı çizildi.
LAZIO TEKLİF BEKLİYOR
Kosovalı golcünün güçlü fiziksel özellikleri nedeniyle İngiliz futbolu için çok uygun olabileceği vurgulandı.
Son olarak Lazio'nun da sezon sonunda Vedat Muriqi'e teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı aktarıldı.