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Giriş Tarihi: 20.3.2021 15:43 Son Güncelleme: 20.3.2021 15:46

Son dakika: için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

'den 18.5 milyon Euro bedelle 'ya transfer olan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İtalyan basını, maçındaki performansıyla yerden yere vurduğu Kosovalı golcüyle ilgili flaş bir transfer iddiasını ortaya attı.

İtalyan basını, forması giyen ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Vedat Muriqi sezon başında 'den 18.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

'den sezon başında ayrılarak Serie A ekibi 'nun yolunu tutan , yeni takımında bir türlü istenen performansı sergileyemedi.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

PREMIER LIG'E GİDEBİLİR

Kosovalı golcü son olarak maçında forma giymiş ve İtalyan basını tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

Corriere della Sera ise 'in yeni adresinin Premier Lig olabileceğini öne sürdü.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

PERFORMANSI SİNİR BOZUCU

Haberde 18.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve koronavirüs döneminde gelirlerin düşmesi de göz önüne alındığında yönetimi açısından Vedat'ın performansının sinir bozucu olduğu belirtildi.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

Golcü futbolcunun 24 maçta 2 gol, 1 asist yapmasının hem yönetimde hem de taraftarlarda hayal kırıklığı yarattığının altı çizildi.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

MANCHESTER UNITED, TOTTENHAM VE BURNLEY İSTİYOR

Haberde 26 yaşındaki futbolcu ile Manchester United, Burnley ve Tottenham gibi İngiliz kulüplerinin ilgilendiği bildirildi.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

3 İngiliz kulübünün, 'i 'de forma giyerken gündemlerine aldığının altı çizildi.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

LAZIO TEKLİF BEKLİYOR

Kosovalı golcünün güçlü fiziksel özellikleri nedeniyle İngiliz futbolu için çok uygun olabileceği vurgulandı.

Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

Son olarak 'nun da sezon sonunda 'e teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı aktarıldı.

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Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar
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