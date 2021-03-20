Son dakika: Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK canlı anlatım

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Bu maç öncesinde Gaziantep FK 46 puanla 7. sırada, Yeni Malatyaspor ise 31 puanla 14. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımını ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Ligde 9 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor'da tek hedef galibiyet... Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u 2-0 yenen Gaziantep FK ise üst üste ikinci maçını kazanmak istiyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mert Güzenge yönetiyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Özgür Ertem yapıyor.

YENİ MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP FK (İlk yarı oynanıyor)

13' Muhammet Demir

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İLK 11'LER



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Acquah, Zuqui, Mustafa, Adem, Fofana, Tetteh

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Sousa, Vetrih, Rashid, Maxim, Kenan, Muhammet