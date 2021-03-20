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Giriş Tarihi: 20.3.2021 16:01 Son Güncelleme: 20.3.2021 16:20

Son dakika: - canlı anlatım

Son dakika: Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK canlı anlatım

'in 31. haftasında sahasında Gaziantep'i ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Bu maç öncesinde 46 puanla 7. sırada, Yeni Malatyaspor ise 31 puanla 14. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımını ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Bu maç öncesinde Gaziantep FK 46 puanla 7. sırada, Yeni Malatyaspor ise 31 puanla 14. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımını ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Ligde 9 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor'da tek hedef galibiyet... Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u 2-0 yenen Gaziantep FK ise üst üste ikinci maçını kazanmak istiyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mert Güzenge yönetiyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Özgür Ertem yapıyor.

YENİ MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP FK (İlk yarı oynanıyor)

13' Muhammet Demir

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İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Acquah, Zuqui, Mustafa, Adem, Fofana, Tetteh
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Sousa, Vetrih, Rashid, Maxim, Kenan, Muhammet

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Son dakika: Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK canlı anlatım
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