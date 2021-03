Tasarruf et geliri paylaş bütçeye uy!

Ekonomik açıdan sıkıntılar çeken 4 Büyükler, Bankalar Konsorsiyumu ile yaptığı yeni anlaşmayla borçlarını 9.5 yıllık vadede yapılandırdı. Dün İstanbul'da düzenlenen toplantıdaimzaları atarak kulüpleri için yeni bir dönemi başlattı.Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem arz eden anlaşmanın detaylarını tek tek açıklıyor:2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacaktır.Borç yapılandırması kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında anapara ödemesiz toplamda yaklaşık 9.5 yıl vadeli yapılandırma süreci şeklinde gerçekleştirilecektir.2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran-31 Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (yayın gelirleri, sponsorluk-reklam gelirleri, isim hakkı gelirleri, gişe gelirleri, ticari oran gelirleri, diğer vb.) toplamı asgari %50'sine tekabül eden bir tutarda anapara, faiz ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon (2023-24 sezonundan itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır.2022-23 sezonundan itibaren sezon içinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50'si konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında vadesi gelen borçların ödenmesinde kullanılacak. Nakit akışı ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmazsa değişken gelirlerin %75'i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında ödenmesi gereken borcun süpürülmesinde kullanılacaktır.2022-23 sezonunda, asgari 2021-22 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-23 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır.Şirket gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacaktır.Kulüp derneklerinin kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır.2021-22 sezonundan itibaren gelirlerin paylaşımı ve bütçelerin tespiti şirketin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan mali denetim raporlarıyla sağlanacak. Bağımsız denetim şirketleri tarafından bütçenin yapılandırma sözleşmesindeki gelir paylaşımı ve bütçeleme esaslarına uygun olmadığı tespiti hali bir temerrüt hali oluşturacaktır.ŞIRKETIN borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf ve ilişkili taraf işlemleri gibi konsorsiyum bankalarını veya kredi geri ödeme planını etkileyebilecek temel ticari konular, konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacaktır.F.Bahçebu anlaşmayla eski yönetim tarafından temlik edilen stat gelirlerini ve yayıncı kuruluştaki parasını tekrar almaya başlayacak. Ayrıca daha önce kulüplere verilen can suyu bedeli, F.Bahçe'ye de ödenecek. Eğer bu rakam, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor'a verilen rakamın üstünde olursa aradaki fark diğer kulüplere ödenecek.F.Bahçe'nin 5.2, Beşiktaş'ın 3.9, G.Saray'ın 3.6 ve Trabzonspor'un 1.2 milyar lira borcu bulunuyor. Kulüplerin devasa borç yükü, 10.4 milyar liralık İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçesinden bile daha fazla meblağa sahip.Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasındaki anlaşma toplamda 8.4 milyar liralık büyüklüğe sahip. Ayrıca daha önce 2+5 yıl olan eski protokol 2.5+7 olarak revize edildi.Zor bir süreci güzel bir şekilde atlattık. Umarım ülkemiz için en doğrusunu yaptık. Hayırlı, uğurlu olsun.Bankalar olarak bu tür büyük yapıları ve önemli endüstrileri desteklemekten ve güçlü bir mali yapıya kavuşturmuş olmaktan mutluyuz.Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halk Bankası, DenizBank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla bu finansman paketini hayata geçiriyoruz. Futbolumuzun çınarları 4 büyüklerin yanında durmayı vazife addediyoruz.Türk futbolunun geleceği için yeni bir sayfa açılıyor. Bu anlaşma kulüpleri rahatlatacaktır. Nefes alacaklar ve önlerini görebilecekler. TFF olarak temel amacımız, kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya kavuşmalarıdır.Bankalar gereken desteği vermeseydi, Türk sporunu ileriye taşıyamayacaktık. Bu anlaşma ile bugünü kurtarmış olabiliriz ama geleceği kurtarmak için tüm kulüplerin mali disipline sahip çıkması, popülist hareketlerden vazgeçmesi gerekmektedir.Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA disipline etti. Biz sporcu alamadık, onun cezalarını çektik. Özetle; devletimize çok teşekkür ederim.Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımız Elvan'a, bu yapılandırma sürecini başlatan Sayın Berat Albayrak'a, Sayın Kasapoğlu'na çok teşekkür ederim.Biz bu sürece son bir senede dahil olduk. 2,5 yıl önce başlayan sürece şartlardan dolayı giremedik. En büyük çözüm, bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi %4,5-5'lere getirilmesidir.Denizbank Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen törene, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.